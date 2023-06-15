繼女結婚！生父要求「婚禮坐主桌」　他委屈退讓：我很滿足了

▲原PO表示，最近從小養到大的繼女即將結婚。（示意圖／達志影像）



記者郭卉寧／綜合報導

「就算很愛她，血緣仍是無法撼動的事實。」一名爸爸表示，從小相處到大的繼女即將結婚，雖然兩人不是親生父女，但關係一直都十分親近，但最近女兒的生父卻吵說「婚禮要坐主桌」，導致情況變得很尷尬，而他為了不讓女兒為難，主動選擇退讓，獨自坐到親友桌。

原PO在匿名公社表示，妻子當年帶著8歲的女兒嫁給他，多年來他和繼女的感情很好，對方也會喊他爸爸，甚至繼女18歲考上外地大學，他幫忙安頓好宿舍後，兩人還相擁而泣，「雖然不是親生父女，但她卻比我親生的一對兒女更黏我。」

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他指出，繼女最近準備和男友結婚，他正忙著籌備嫁妝和婚禮時，繼女的生父卻突然出現，並要求婚禮要坐主桌，「看著女兒為難的眼神，我主動退出，血緣無法撼動，但我對她的愛同樣也是。」他無奈地說，雖然婚禮當天只能坐在親友桌，看著最親愛的女兒嫁人，「但能看她嫁給她愛的人，我已經很滿足了。」

▲籌備繼女婚禮時，生父突然說「要坐主桌」。（示意圖／記者姜國輝攝）



貼文發出後，不少網友替原PO感到不捨，「生父才要去坐親友桌吧」、「其實你就一起坐主桌就可以了」、「養的大於天…生父邊邊坐啦」、「生父坐主桌？好啊，那女兒婚禮打算出多少？全包的話我一定讓他坐主桌」、「血緣根本不重要，你才是她真正的父親，光是你肯栽培她，還給她錢花，比生父好多了，好好跟她討論，這是她的婚禮她有決定權」。

也有許多人安慰，婚禮只是個儀式，重點還是繼女的態度，「您很偉大，女兒心裡清楚就好」、「婚禮只是一個儀式，不要去糾結，你永遠是她最愛的爸爸」、「相信我，她會為難就代表她心裡已經把你當爸爸了，放寬心，她結婚時致詞一定少不了感謝你」。