人夫發燒請假！主管致電關心「卻叫老婆聽」　她一接過去傻眼了

▲原PO被老公的主管指責。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「這人到底啥意思？」一名女網友發文表示，最近又陸續有不少人確診，雖然老公快篩陰性，但有感冒症狀，所以還是請假，後來老公的主管打電話關心，且還要她接聽，「結果竟然碎念我沒有照顧好先生，害他生病」，讓她聽了很傻眼。

女網友在「匿名公社」上發文表示，先生雖然快篩陰性，但發燒、喉嚨痛，所以仍請假沒上班。而到了下午，主管便打電話關心老公，且還突然要原PO接聽，「我嚇到想說幹嘛找我？」

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結果原PO把電話接過去後，主管就開始碎念她沒照顧好老公，才害老公生病，接著指責她常常做紅燒肉那類的飯菜，高油脂不健康，「又說我身為人家妻子就要有照顧好家裡的本分」。

聽到這，原PO一頭霧水，搞不清楚這人是什麼意思，直到電話掛斷後，老公才告訴她，主管是個「極其傳統的老大哥，總覺得就是要男主外女主內」，若男同事因為家庭或小孩有需求要請假，就會覺得很不應該、妻子沒照顧好家。聞言，原PO更傻眼，「這什麼年代了，還有人這樣想？想就算了還打電話」。

文章曝光後，被轉貼至臉書社團「匿名2公社」，不少網友看到後都留言表示，「所以為人妻子要包山包海還要包當醫生嗎」、「那我會回：你有沒有生病過」、「那薪水低，就是主管照顧不周」、「先生自己是不會照顧自己嗎」、「應該回：所以我老公上班累到生病、是主管您也沒照顧好底下員工囉」。