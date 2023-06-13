長輩愛念「不要一直換工作」　他感嘆：很難溝通

▲長輩愛念「不要一直換工作」，讓原PO感嘆很難溝通。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者林彥臣／綜合報導

在許多長輩的觀念裡還是認為，工作穩定很重要，最好能夠一份工作做到退休。但是就有一位網友表示，做了2、3年才換工作，卻常常被長輩念「一直換工作」，他試圖溝通還是沒有什麼成效，因此感到相當苦惱。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文表示，有時找工作根本很難知道工作實際情況，有些真的令人受不了莫名的工作內容，跟面試講的不一樣，有些是公司突然資遣要關部門，有些也是有做了2、3年，但長輩覺得「有換工作」就是「一直換工作」

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原PO提到，「長輩還一直說以前他們都是一個工作做一輩子......我真的很難跟他們溝通...... 這些事情也不是我們能預知的。」

原PO接著說，有些人天生工作運不好，但有些長輩一直都在當老闆，根本沒出社會給別人請過，只會用他的觀點，講一堆你聽了就很無言的建議。

原PO指出，當長輩們說「可不可以不要一直換工作時？」他嘗試分析給他們聽，就是聽不懂，只會一直叫他去拜拜，叫他學新東西。

原PO感嘆，遇到這樣的情況，都覺得很無奈、苦笑怎麼回答都不對，解釋他們也沒耐心聽，想問問廣大網友，如果是你，到底該怎麼辦呢？長輩可能就是父母，又不想跟他們一直吵，到底該怎麼溝通才好呢？