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大陸 大陸焦點 特派現場

女子出門被3壯漢圍住要求陪酒　男友急到場解圍被狠揍一頓

記者魏有德／綜合報導

四川成都一名王姓女子10日在網路上PO出多段影片，內容是她在晚上9時左右步出社區時，被三名帶有酒意的壯漢圍住，要求女子陪酒，女子邊退邊打電話向男友求助，沒想到，男友到場後，在和三人理論之際被逼至角落痛毆，其中一名藍衣男還朝女子吐口水，過程全被一旁的民眾用手機錄下。

▲醉漢逼迫陌生女子陪酒，女子男友到場解圍被痛毆。（圖／翻攝微博）

▲醉漢逼迫陌生女子陪酒，女子男友到場解圍被痛毆。（圖／翻攝微博，下同）

《南國早報》報導，事發後，民警趕到現場將雙方帶到二仙橋派出所進行調查。民警對王女士衣服上的口水進行了取證，並帶她男朋友去醫院驗了傷。

根據王姓女子公布的影片顯示，藍衣男子不停向拍攝影片的民眾咆哮，另兩名男子兩名男子則是將另一名男子逼至角落，這時，有名白衣男朝對方頭部打了一拳，被打的男子手捂著頭將身穿細肩帶的女生護在身後，而這名女生便是PO出影片的王姓女被害人。

▲醉漢逼迫陌生女子陪酒，女子男友到場解圍被痛毆。（圖／翻攝微博）

這名25歲的王姓女子回憶起過程仍心有餘悸，她表示，她在小區側門被3名喝了酒的陌生男子攔住，其中，身穿黑衣的男子提出要她去陪酒被她拒絕，另名身穿藍衣的男子則是朝她步步進逼，讓她嚇得趕緊往後退，並打電話向男友求助。

聽到王姓女子向男友求助，其中一名醉漢語帶威脅地說，「你還敢找人過來？老子今天就在這裡等！」同時，3人還將她圍在角落裡，用言語著罵她。王姓女子指稱，「男友15分鐘後趕到現場，與3人理論，卻被對方逼到角落裡，還被打了幾拳，藍衣男子則朝王女士吐口水。」

警方到場後，迅速將雙方人馬帶回派出所訊問，被打的男友也對外出示驗傷單，驗傷單顯示，頭部損傷、面部挫傷、鼻部挫傷、上肢損傷以及輕型腦傷，二仙橋派出所也受理王姓女子的尋釁滋事報案。
 

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