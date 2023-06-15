屏東戲曲故事館「潮。豫」6／15起特展　認識台灣豫劇文化

▲屏東戲曲故事館「潮。豫」特展。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府邀請國立傳統藝術中心台灣豫劇團，6月15日起在屏東戲曲故事館展出「潮。豫-臺灣梆聲傳千里 再現豫劇戲曲浪潮」展覽，以「戲說豫劇‧傳藝永恆」、「豫音繞梁‧詩樂迴盪」、「載豫經典‧屹立紮根」三大主軸，從劇種介紹、劇目展現、音樂板式到文化傳承，帶領民眾深入淺出的認識豫劇之美。

文化處表示，台灣豫劇團為國立傳統藝術中心轄下之國家專業藝術表演團隊，為台灣目前唯一的豫劇團，也是南台灣唯一的公立劇團，近10年來老中青三代的技藝傳承更開花結果，枝椏並茂。

展區之一「戲說豫劇‧傳藝永恆」，展列過往演出劇本、樂譜及戲服等，也可看到豫劇團因應時代潮流，接軌現下觀戲需求，作品從傳統、臺灣本土、實驗、兒童甚至豫莎劇(豫劇與莎士比亞劇的結合)，展現出劇團「傳承•守護•創新」核心理念。

「豫音繞梁‧詩樂迴盪」則收錄實際演出的音樂，打造出沉浸式的聽覺空間，豫劇的音樂結構屬於板腔體，除了欣賞到豫劇音樂的四大板式外，也可聽到近年來豫劇音樂在固定的板式中開始大量融合臺灣民謠，唱腔設計不再是印象中的陳腔舊調，而是耳目一新卻又親切熟悉的「臺式豫劇」。

「載豫經典‧屹立紮根」將看到豫劇團從國防部時期的勞軍撫慰、教育部時期的教育推廣到文化部時期的文化交流不同使命，演出場地從軍中到現代劇場，演出規模從一桌二椅昇華成精緻炫麗的舞臺設計，為豫劇團的歷史軌跡留下了珍貴的史料。