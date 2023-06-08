客家小炒全國爭霸賽南區初賽　6／10屏東竹田熱鬧登場

▲客家小炒示意圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽」6月10日(六)將於屏東縣竹田公有零售市場前登場，吸引25隊報名參加，精彩可期。

縣府表示，由於客家小炒是最為人熟知的客家傳統家常菜，因應早期的生活背景以及客家人節儉樸實的惜物精神而誕生，基本食材有五花肉、魷魚、豆干等，另加入芹菜、蒜頭、辣椒等加以調味，可說是一道色、香、味俱全的客家經典料理。

伴隨著時代的演進與創新的揮灑，料理的手法與口味也逐漸發展出多元的型態，這次競賽以客家委員會的「Slow Fast-Food」概念為主軸，在日常生活飲食的「Fast food」中，加入在地客家食材的「Slow」元素，創新演繹出客家的飲食文化，將客家美味融入日常生活，除了是一種生活文化的體驗與在地食材的品味，同時創造產業間合作共好的橋樑，促進地方產業經濟的活絡與發展。

南區初賽由客委會與屏東縣政府共同主辦，網羅雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣市等25隊同場競技，每隊將運用精湛廚藝連結在地食材特色，推出「在地傳統風味」及「創意風格料理」的客家小炒，向大家展現客家美食的無限發展可能性，並感受屏東幸福城市的魅力。

活動當日將現場招募熱情民眾擔任評審外，也邀請國立高雄餐旅大學、美和科技大學及大仁科技大學的相關科系學生組成「青年評審團」，共同針對「在地傳統風味」進行人氣獎的試吃及票選活動，要將文化帶入生活並向下扎根，長遠的傳承下去。另外，活動當日除了相當吸睛的美食競技之外，還特別規劃展售市集、可可擂茶及檸檬醋的客家特色DIY體驗、消費集點滿額贈及打卡填問券送好禮等系列活動，歡迎大家一起沉浸於客家美食文化的魅力當中。

活動相關資訊請至屏東縣政府客家事務處官方網站、臉書粉絲專頁，如有疑問歡迎洽詢07-5564-720「2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽 活動小組」。