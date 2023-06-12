2年前感染褐根病倒下　三地門德萊公園母子雀榕樹再展生機

▲三地門德萊公園母子雀榕樹再展生機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門鄉德文村母子雀榕樹，為縣府列管編號78號受保護樹木，巍巍矗立於部落入口，是當地重要地標，2年前感染褐根病倒下，經縣府等單位救治與當地居民協力養護，雀榕母株已誘導長出新氣生根重新扎根土壤，未來也將繼續守護部落。

母子株雀榕在2121年2月26日中午因感染有「樹癌」之稱的褐根病無預警地倒下，母株根部亦遭受到褐根病菌侵襲，經縣府、茂管處、及三地門鄉公所共同挹注經費救治，以樹木外科手術切除母株雀榕根部患部並給予支撐及氣根引導，為屏東第一例「漂浮在空中的樹」，目前已長出新氣生根重新扎根土壤，

德文社區發展協會總幹事包金茂說，老樹站在村口，居民來來往往都會看到它，每年豐年祭外漂族人回鄉，最有記憶的也是這棵雀榕樹，2年前發現雀榕樹生病及傾倒，對於部落居民內心非常的不捨，雀榕樹是地方情感所繫，一定要救，很感謝三地門鄉公所、鄉代會、茂管處及縣府大力支持，讓老樹重現生機。

農業處長鄭永裕表示，雀榕樹是縣府列冊管理受保護樹木，更是重要綠色資產，經籌措經費，縣府將極力搶救母株，透過支架裝設、土壤燻蒸消毒及樹木外科手術清除母株感染褐根病的組織，後續會做好相關養護措施，其耗時需要大約10年的時間讓樹木可以再現風華，並將治療過程紀錄製成生命教育推廣的活教材，聽聽老樹重生的故事；雖然治療所費不貲，但老樹和地方連結很深，極具有保留價值，這是金錢無法衡量的。