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周奕齊驚爆曾文水庫上游種電　要求撇除政治惡鬥好好行銷芒果

▲台南市議員周奕齊質詢驚爆光電業者將在曾文水庫上游種電，台南市長黃偉哲竟然毫不知情。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員周奕齊質詢驚爆光電業者將在曾文水庫上游種電，台南市長黃偉哲竟然毫不知情。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員周奕齊15日質詢驚爆光電業者將在曾文水庫上游種電，台南市長黃偉哲竟然毫不知情，周奕齊說，曾文水庫上游雖在嘉義大埔，但主要供應台南市民用水，若發生火災，有害物質流入水庫，影響水質該怎麼辦？黃偉哲允諾會全盤瞭解，也會要求相關單位要提出有效的預防機制，絕對不能影響水庫水質。

周奕齊今天在市政總質詢時指出，光電業者日前在嘉義縣大埔鄉公所舉辦種電說明會，在地居民反對，經大埔友人通報他才知道，請問市長黃偉哲知道嗎？他說，曾文水庫上游雖在嘉義大埔，但主要供應台南市民用水，如果發生火災，造成有害物質流入水庫，影響水質到時候怎麼辦？

周奕齊以2018年玉井區芒子芒大埤水上太陽光電還未完工，電箱就自燃起火，有不少起火的案例，市民憂心有毒物質流入水庫，他要求市長對於不對的政策要極力的反對，並帶頭極力反抗，不要中央做什麼都要照單全收。政府要發展綠電，但要去找適合的地點，水庫是台南市民用水的地方，萬一發生事情誰要負責，下一屆市長或是總統，請黃偉哲要重視。

提及玉井芒果產銷，周奕齊說，一直以來香港、中國是芒果外銷的重點，只是政府每年的新聞都是日本、香港，甚至是紐西蘭，香港、中國完全不會提及。他語重心長地說：「國家的政治對立不要影響人民生計」，台灣芒果是品質非常好，全球都知道，如果別人願意接受台灣水果，我們就要想盡辦法推銷出去。

市長黃偉哲認同周奕齊的看法，他說水果產銷最好不要摻雜政治的成分，對於台南玉井芒果、關廟鳳梨，如果中國願意採購是最好的事。周奕齊說，兩個人做生意，如果一直罵對方，就算你的品質好，人家也不願意採購，結果影想到的人是底下的農民，影響農民的生計，他建請黃偉哲在今年芒果盛產時，能設法擴展包括中國的海外市場。黃偉哲允諾「不會放棄中國的市場。」

周奕齊也提及左鎮牛食水橋、枋寮橋、水流東橋、楠西區密枝新光橋、南化和平橋等多座橋樑老舊、橋墩淘空，權責單位卻分散在各個局處。他說，這些橋都是前台南縣政府年代興建，但如今市府卻劃分工務、農業、水利等局處，權責複雜。他希望各局處不要平常「放乎爛」，等他提出才處理。

市長黃偉哲說，他也是當市長之後才知道官僚體系的權責區分，但沒關係，這些問題通通都是台南市政府應該處理的，他允諾由副市長、副秘書長出面，統籌局處解決問題。

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