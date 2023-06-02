企業善盡社會責任　每箱芒果補貼200元幫小農賣出200箱

▲在地企業負責人蘇明宙，自掏腰包每箱補貼200元，於自己的Line幫忙銷售，2天內賣出200箱，於6月初陸續交貨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鍵瞬貿易有限公司公司負責人蘇明宙，獲知芒果小農因生產有限，無法透過管道銷售，於是他直接幫忙芒果小農銷售，並自掏腰包每箱補貼200元，於自己的Line幫忙銷售，2天內賣出200箱，於6月初陸續交貨。

蘇明宙說，與他同是社團的好朋友鄭春源的口中得知，其種植芒果的友人，因種植面積不夠大，無法透過農會等管道進行銷售，加上外銷品質要求嚴格，產期集中等等因素，造成老農自己生產、小面積的芒果銷售困難，去年就受到影響，今年有可能更加嚴重，對於未來要摘售的芒果感到困擾。

友人鄭春源說，去年芒果小農每箱10斤的玉文芒果是銷售600元，今年的農藥、肥料均上漲許多，但是老農為能讓芒果能穩定銷售出去，今年不敢漲價，小農仍以1箱10斤600元出售，成本高利潤更差。

蘇明宙說，對於小農的困擾，他主動表明願先幫忙銷售200箱共2000斤，而為了更容易銷售，他願每箱補貼200元，以每箱400元出售，讓友人以更便宜價錢吃到美味可口的芒果，結果他將此訊息PO上自己的Line群，不到2天的時間就賣出200箱，也幫忙小農行銷。