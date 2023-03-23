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竹市舉辦幼兒園消防體驗活動　高虹安與400名萌娃同樂

▲新竹市長高虹安與幼童們體驗雲梯車升空。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安與幼童們體驗雲梯車升空。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

兒童節前夕，新竹市政府舉辦幼兒園消防體驗活動，今（23）日在孔廟前廣場超萌登場，2天2梯次活動共857位學童參與，穿上特別訂製的小小消防衣及救助服，實際體驗雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索等6項關卡，現場還有搜救犬表演互動。新竹市長高虹安市長也化身「市長姐姐」與現場孩童帶動唱，並與萌娃們共同體驗雲梯車升空，盼透過闖關體驗活動，讓孩童對救災知識有更進一步的認識。

高虹安表示，「公共安全與消防」一直是市府最重視的事情，特別感謝消防局每位認真努力的同仁24小時堅守崗位，除協助本市各項救災救護工作外，對於防災宣導工作也是不遺餘力。

高虹安說，因應即將到來的兒童節，消防局用心規劃一系列兒童闖關活動，體驗雲梯車高空救災、地震發生演練、拉水帶救火等，透過寓教於樂的呈現方式，讓小朋友學習有趣又實用的消防知識，並展示新竹市最優秀的搜救犬，一同來慶祝兒童節。

「每個人都要把消防知識記在心裡，一起守護新竹市！」她說，現場也準備了相當多禮品，讓孩童們在活動中獲得闖關的成就感，也能回家向家中爸媽爺奶們分享學習到的知識與技能，「消防安全、人人有責」。

消防局長李世恭表示，本市各園所報名相當踴躍，今日到場幼童約4百多人，希望藉由活動讓小朋友們學習防災知識、了解消防員的辛勞，也讓本市「公共安全與消防」的努力方向也能向下紮根，從幼兒園體驗活動、國小消防護照、國中CPR認證到高中及大學的新生訓練，一路讓消防陪著市民成長，一起關注公共安全的重要性。

消防局表示，活動六大關卡均結合消防意象，分別為「力大無窮」挑戰拉水帶、「從天而降」橫渡滑索、「搶救先鋒」合力救援、「直上雲霄」升空體驗、「地牛翻身」地震體驗車及射水體驗、「使命必達」找出防災器材，希望透過幼兒體驗活動讓孩童玩中學，也呼籲民眾平時多多注意居家安全。

活動結束後，每位小朋友都獲贈1包精美消防意象精油防蚊貼，各園所表現良好前3名之小朋友，再額外獲贈1台別具紀念價值的樂高消防車，讓每位參加的小朋友都收穫滿滿、笑容洋溢，創造珍貴的成長回憶。

消防局說明，本次活動規劃以學童充分體驗為目標，讓小朋友可以盡情發揮，只要完成體驗就是最大的成就，這次也特別安排通過國際高級認證的搜救犬Henin、Clay到場表演，並與小朋友互動合照。

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