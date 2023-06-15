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質疑廠商得標台肥新竹Ｄ7土地後轉手換錢　王鴻薇：農委會不查嗎？

▲國民黨立委王鴻薇15日在立法院舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇15日在立法院舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對台肥新竹Ｄ7土地標售案疑涉內線交易，國民黨立委王鴻薇今（15日）舉行記者會，指台肥訂定投標高規格，包括「不許共同投標」、「實收資本額30億」等，但得標的「達麗公司」在公告得標後4天，將標案30％所有權轉移給當時資本額只有20萬的「盛景開發投資有限合夥公司」，讓她質疑台肥有綁標之嫌，拖延16天才公告決標，根本是讓得標廠商可以轉手換現金，這種「乾坤大挪移」式的招標土地，背後疑雲重重，要求最大股東農委會徹查。

王鴻薇表示，她5月25日舉行記者會質疑台肥新竹Ｄ7土地標售案涉嫌內線交易，5月30日台肥董事長就換人，原董座黃耀興甚至回去擔任總經理，而盛景開發投資6月的資本額暴增到10億，諸多巧合實在令人起疑。

王鴻薇說，台肥實收資本額98億，該筆土地交易額26億，占超過37%，屬重大資產處份，但台肥土地交易案今年3月16日公開招標，4月17日開資格標、4月19日開價格標同時當場宣布決標，卻直到5月5日才發布重大訊息，得標廠商在決標四天後，就將30%土地所有權轉移，這要怎麼不會啟人疑竇，台肥最大股東農委會還不查嗎？

王鴻薇也說，根據農委會提供的台肥與達麗的契約書，得標5天內必須繳交30%、相當於7.8億元作為第一期款項，否則就要遞補得標者並扣除保證金，但根據公開資料，達麗4月19日可支現金最多也才5.25億，根本不足以立刻支付，而盛景開發投資則是4月成立，實際負責人為邱冠勳，且該公司一直到4月28日才完成足以購地的募資，坐實延後公告就是要等盛景開發投資的資金到位，其實這筆土地一開始就是要給盛景開發投資。

王鴻薇表示，台肥罔顧股東、公司利益的作為，時任董事長年薪700萬的黃耀興絕對要負責；王說，她要求持有台肥24%股份，同時身為最大股東的農委會，應該要徹查到底，目前已經將相關資料都提供給檢調與農委會偵辦，一定要對於其中的涉及圖利、背信依法提出告訴，維護相關權益。

▲▼國民黨立委王鴻薇召開「台肥新竹Ｄ7土地交易案再爆弊端！」記者會 回應羅文嘉犀牛皮批評。（圖／記者屠惠剛攝）

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台肥王鴻薇內線交易農委會達麗

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