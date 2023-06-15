▲國民黨立委王鴻薇15日在立法院舉行記者會並受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前副秘書長林飛帆被控對前黨工性騷案知情不報，國民黨立委王鴻薇日前多次要求林退選，但對於藍委陳雪生性騷案則認為情節不同，「要他退選，我個人認為不適合」，挨批雙標。然而王鴻薇今（15日）被問此事時回應，「這個我昨天也都說明過了，好不好，你去看直播就好。」「我已經說明過了，說明很多次同樣的問題，我要變成錄音帶嗎？」

王鴻薇15日上午在立法院舉辦「台肥新竹Ｄ7土地交易案再爆弊端！王鴻薇：公告後竟立刻轉手30%」記者會，會中媒體針對立委傅崐萁疑性騷案及被法院判定性騷綠委范雲而須賠償8萬元的陳雪生，詢問是否挺這兩人？王鴻薇說，這件事她已經說過很多遍，「所以再問我，其實把過去的帶子調出來就好」。

由於王鴻薇多次要求林飛帆退選，媒體追問怎麼看被批雙標。王鴻薇回應，「這個我昨天也都說明過了，好不好，你去看直播就好」。媒體再問，委員不能再說明一次嗎？王鴻薇說：「我已經說明過了，說明很多次同樣的問題，我要變成錄音帶嗎？」

在國民黨立法院黨團9日上午記者會，媒體關切是否認為陳雪生應退選。王鴻薇說，陳雪生性騷狀況不是利用權勢，也沒有吃案，而是立法院肢體衝突下的肢體接觸，這是第一個案例，可以作為未來大家值得警惕的例子。

王鴻薇表示，但以這件事就要陳雪生退選，她個人認為這樣要求不適合；性騷有很多樣態，有些讓人覺得不齒，例如在利用權勢、吃案或甚至用交易方式，但以陳的情節，「要他退選，我個人認為不適合」。

另外王鴻薇昨接受媒體人黃光芹專訪時，面對認為陳雪生不該退選而被批雙標一事表示，要陳雪生退選是不適合的，因為陳雪生案是在國會衝撞中發生的，若是這個成立的話，以後國會可能就沒有人願意衝撞，大家都會怕被告性騷，怕要退選。

王鴻薇也說，若要說她「雙標」，很多事情可以拿出社會做公評，她作為一個政治人物，她一再說，她說的話就認了。黃光芹接著問到，所以這是指沒有所謂的「雙標」？王鴻薇說，她要講的是，她這樣的講法一樣要接受社會檢驗，「我講的話，我負責。」