王鴻薇挺陳雪生認「說我雙標也沒辦法」　她嘆：只勇於檢討別人

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前副祕書長林飛帆遭控對性騷擾事件吃案，儘管黨中央調查結果認定並無處理不當，林仍宣布退選。而原先對手王鴻薇頻頻要求林退選，卻力挺同黨被判決性騷擾的立委陳雪生，王被問及此事僅回應「你說我雙標，那我也沒有辦法。」對此，民進黨立委劉世芳15日受訪時感嘆，這確實是雙標，不要勇於檢討別人、疏於檢討自己，民進黨開大門走大路，希望其他兩黨也正視性騷擾現象。

王鴻薇昨接受媒體人黃光芹專訪時，面對認為陳雪生不該退選而被批雙標一事表示，要陳雪生退選是不適合的，因為陳雪生案是在國會衝撞中發生的，若是這個成立的話，以後國會可能就沒有人願意衝撞，大家都會怕被告性騷，怕要退選，「我講的話，我負責。」、「你說我雙標，那我也沒有辦法。」

對此，民進黨立委莊瑞雄表示，王鴻薇可能基於同黨，也不好意思對國民黨同志多所批評，但這個案件裡面，社會大眾眼睛睜得很亮，民進黨會用最高標準，各政黨如何看待留給社會大眾評判，相信每一個政黨都逃不掉社會的檢驗。

劉世芳指出，王鴻薇確實是雙標，有權指責別人面對性騷態度不對，但民進黨開大門走大路，不管用什麼樣的方向，對於受害者態度相當明確，希望其他兩黨也正視性騷擾現象，因此民進黨很快提出性騷擾相關若干修正案。

劉世芳表示，政黨立場上，不要勇於檢討別人、疏於檢討自己，民進黨檢討自己時也非常公開透明，反倒是國民黨黑箱作業、犯的錯都可以迴避混淆，一切就這樣煙消雲散，相信真相最後會大白。