口罩國家隊林明進慘了！　陸製混MIT撈3407萬...衛福部提告求償

▲口罩國家隊「加利科技」負責人林明進，將陸製口罩混到口罩實名制供應，不法獲利上千萬遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

昔日英雄淪豬隊友！加利科技原為口罩國家隊成員，負責人林明進卻將陸製非醫用口罩冒充自家生產醫用口罩，詐得徵用款1068萬餘元，另外，還挪用熔噴布製作口罩獲利2339萬餘元，林等人被起訴詐欺取財等罪。今（2日）士院開庭，衛福部委任律師當庭提起「刑事附帶民事」訴訟，將對林明進請求賠償交付徵用款項。

今開庭，公訴檢察官認林明進辯護人聲請口罩送鑑定部分無必要，並指出，無論鑑定報告結果是否符合衛福部實名制口罩標準，都已影響消費者購買意願，並說，被告陳報狀並無釋明存貨內容物為先前申購的熔噴布，縱勘驗也無法確認當時情況。

林辯護律師說，若法院認有履勘必要，敏成公司（不織布產品製造商）可派員判斷口罩品質。法官諭知全案候核辦。

另外，衛福部針對林明進刑事行為造成其損失，也委任陳昱成律師聲請「刑事附帶民事訴訟」，由刑事庭同位法官一併審理。

陳律師主張，加利公司故意不法侵害原告權利，至於是否主張公司法待衛福部確認後具狀陳報。法官問，刑附民請求交付徵用款項部分，所請求賠償期間及相關之證據為何？

陳律師則回，全數徵用及定額期間（時間2020年1月31日至同年9月4日），這段時間所交付的徵用款，相關明細、撥款資料等會再具狀補陳。

▲林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 （資料圖／黃宥寧翻攝）

林的律師駁回請求說，時效超過逾2年時效且本件訴訟已在行政訴訟庭提起，適用「一事不再理」。對此，原告律師也立刻回「應該是有誤會」並解釋行政訴訟部分是林明進告衛福部，且強調，本件起訴日並未罹逾2年時效。

庭後，《東森新媒體ETtoday》詢問林明進衛福部要提告求償，林有信心的說「他可能沒有辦法求償」，記者再進一步問「很有把握？」，林則回不是有把握，因為有國防部跟軍方的人在工廠包裝，隨後上計程車離開。

全案起源，林明進2020年3月加入口罩國家隊，卻在同年6月18日起，透過大陸人士「劉嫻」的管道，輸入467萬8千片非醫用口罩，在由員工負責分裝以每50片包裝封口，貼上加利國家隊編號「11」的標籤，故意隱藏口罩產地品質假標示。

林將口罩一部分提供國家徵用，讓衛福部支付1068萬1200元，另一部則拿來市售，不法獲利2339萬元，合計高達3407萬元；另外林以低於市價價格，取得一般醫用口罩原料「熔噴不織布」共9792公斤，再拿來製成徵用醫用口罩，也就是每日19萬片得定額徵用口罩產量。

全案被揭發後，林明進面對媒體訪問時更大言不慚稱，「剛加入國家隊的時候，我以國家隊為榮，但是我做到後面，我以國家隊為恥」甚至跟大陸業者說，要進口中國爛熔噴布，弄崩台灣市場。