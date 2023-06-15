各國胸部平均尺寸排名「挪威D罩杯奪冠」　最理想乳房形狀曝光

▲外國一個數據機構針對80國女性的平均胸部尺寸進行調查。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

外國數據機構「worlddata.info」調查全球80國女性胸部平均尺寸，挪威以D罩杯奪冠，越南則以AA罩杯墊底。另一項理想胸部的調查指出，不論對於男性或女性而言，尺寸適中、上緣較飽滿的乳房都最具吸引力。

《每日郵報》報導，「worlddata.info」德籍團隊蒐集了80國的數十項相關研究，將數千名女性的胸部尺寸轉換為美國標準尺碼後進行比較，同時根據平均身體質量指數（BMI）作為罩杯相同時的比較基準，BMI越高、排名越前面。

▲根據這份調查，第一名至第十名幾乎都是西方國家。（圖／翻攝worlddata.info）

結果顯示，挪威以D罩杯獲得冠軍，第二至五名分別為盧森堡、冰島、美國及英國，平均皆為C罩杯。剛果民主共和國、尼泊爾、柬埔寨、孟加拉、越南都以AA罩杯排在後段班。

研究團隊指出，整體而言，BMI較高的國家，排名較前段，東南亞國家往往尺寸較小，「令人驚訝的是，胸部尺寸增大，通常發生在出現肥胖問題的國家」。不過，一些國家女性往往穿著過小的胸罩，導致數據可能失準，因為與較貧窮地區相比，較發達國家女性採買胸罩時，使用專業測量服務的比例更高。

此前，另一項研究邀請1000名男女為20多張乳房照片的吸引力評分，結果尺寸適中、上緣較飽滿的胸部得分最高，乳頭距離較近、胸型較挺拔的類型分數次之，尺寸及對稱性則似乎沒有那麼重要。