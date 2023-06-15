62歲婦閃嫁「28歲小鮮肉」　幸福讚：希望他是最後一任

▲62歲婦人嫁給小她34歲的男網友。（圖／TikTok）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名62歲女子經歷2次失敗的婚姻後，透過TikTok認識小她34歲的「真愛」，兩人2022年步入禮堂，而她也大讚，儘管丈夫年紀比她小很多，但是絕對有能力照顧自己直到生命盡頭，她也希望丈夫會是她最後一任伴侶。該名婦人在前2段婚姻中育有10名孩子，另有22名孫子與1名曾孫。

根據馬媒《大都會日報》報導，出生於1961年的馬來西亞女子羅凱亞（Rokiah Samat）2021年透過TikTok認識1995年生的男網友薩巴翰（Sabahan Muhamad Amin Jumdail）。當時薩巴翰在TikTok上找到有關羅凱亞的個人簡介，並主動聯繫，然而原本只是想要保持朋友關係的他，卻越陷越深，最終勇敢地踏出追愛的第一步。

薩巴翰2022年1月10日生日當天在羅凱亞的家與她見面，兩人迅速墜入愛河，並於同年6月6日訂婚，9月9日結婚。兩人直言，非常感謝家人願意接受他們的婚姻。而羅凱亞也強調，她的新婚丈夫與家人相處的非常好。薩巴翰則說，羅凱亞是真主替她安排的伴侶。

羅凱亞曾經結過2次婚，她在1977年與第一任丈夫結婚，該段婚姻持續了40年，最後以離婚收場。而她的第二段婚姻則是在結婚2年後又閃離。

兩人將愛情故事分享至TikTok，並獲得廣大迴響，其中一則影片更是超過240萬次觀看，有許多網友紛紛留言支持他們的愛情。