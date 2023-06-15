禮讓苗博雅民進黨內有異音　趙怡翔緩頰：大家都優秀但選舉很現實

▲社民黨台北市議員苗博雅接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨主席賴清德14日宣布，將在台北市第六選區（大安）與社民黨議員苗博雅合作，但也引發部分黨內人士反彈，該選區市議員簡舒培直言「不認同也無法支持」，有志爭取提名的國際部主任謝佩芬也嘆息「心情複雜」。對此，同黨市議員趙怡翔15日就在臉書發文緩頰表示，三位都很優秀，但選舉很現實，最重要的是誰最能贏得選舉。

趙怡翔表示，簡舒培、苗博雅與謝佩芬都是長期耕耘大安區的優秀人才，從議題掌握、政策推動，到選民服務，他們都是民進黨在大安區選票成長的原因之一。但他提到，即便三位都很優秀，但選舉仍然很現實，大安區僅能推出一位候選人，而這位人選必須背負著打敗國民黨對手羅智強，翻轉大安區關鍵一席的重要工作，因此，他尊重也支持黨的最終決定，也會全力輔選苗博雅，因為每一席立委攸關的是國防推動、外交政策、經濟多元，也涉及到台灣的國家安全與定位。

趙怡翔坦言，他知道，大安區許多支持者期待看到黨籍候選人，在過程中，他也將這些寶貴意見忠實向黨高層反映，他相信這些聲音有被聽見與重視，但人選的考量參考的因素很多，而最重要還是有誰最能夠贏得選舉、帶動民進黨的整體選情、擴大民進黨的選票基礎。這都是切實的考量。

趙怡翔也指出，簡舒培是非常優秀的同事，是黨團的總召，不斷帶領他們監督市政；而謝佩芬上次選舉在短短三個月內拿到民進黨大安區歷年來最高票，這些都是極大的成就，而之後他也期待黨部持續發揮這兩位的才能，強化整體選舉工作，而在大安區整合出最強、最有力的隊伍。