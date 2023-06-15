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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爭取泰國僑胞支持　賴清德：2024成為僑外最大靠山

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德昨（14）日出席「泰國信賴台灣之友會」籌備會。。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德出席泰國信賴台灣之友會籌備會。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，多名立委扮演民進黨總統參選人賴清德「分身」跨洋催票，拉抬海外聲勢，而賴清德14日也在中央黨部接待泰國信賴台灣之友會籌備會成員，他表示，2024總統選舉攸關台灣前途，期盼彼此團結一致，成為僑外最大靠山。現場與會者們高呼「賴清德凍蒜」等口號，場面熱烈。

賴清德昨天在民進黨立委劉建國、趙天麟等人陪同下，與泰國信賴台灣之友會籌備會成員會晤。他表示，與會者「人在泰國心在台灣」，大家都非常關心台灣，特別是到泰國奮鬥、事業有成的與會者們，2024總統及立委選舉攸關台灣未來的前途、民主憲政的延續、後代子孫的幸福，甚至也影響到印太的和平及穩定。

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德昨（14）日出席「泰國信賴台灣之友會」籌備會。。（圖／賴清德競選辦公室提供）

賴清德說，非常高興也非常感謝，大家能夠團結一致，為了台灣的未來共同努力、打拚，非常希望透過總會長的號召，大家共同努力，成為競選僑外最大的靠山。

賴清德總統競選辦公室發言人郭雅慧表示，除了已經成立的加拿大信賴台灣之友會，接續東南亞各國也會有相關活動，包括6月17日的菲律賓，將由競辦發言人陳世凱代表授旗，緊接著印尼雅加達信賴台灣之友於6月29日成立；7月起北美洲的美國紐約、舊金山等國家及城市，甚至還有8月雪梨、以及9月立陶宛等過去甚少對台灣選舉表態的僑胞表達對台灣的關心、對賴清德的相挺。

郭雅慧說，希望透過各地海外的「信賴台灣之友會」成立，凝聚海外僑胞的團結力量，一起支持賴清德當選總統，讓本土政黨可以繼續和台灣人民，一起守護國家的民主自由，也讓世界看見台灣，守護主權決心。

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德昨（14）日出席「泰國信賴台灣之友會」籌備會。。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德昨（14）日出席「泰國信賴台灣之友會」籌備會。。（圖／賴清德競選辦公室提供）

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