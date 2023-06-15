傅崐萁疑性騷案處理慢半拍？　國民黨：會用最快時間約談了解

▲李彥秀（圖右）15日出席國民黨團記者會，並於會前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

媒體人董成瑜日前控國民黨立委傅崐萁任花蓮縣長期間，曾在一場餐敘上對她性騷擾，在場的作家李桐豪表示的確看到董把傅推開；《鏡週刊》社長裴偉則向友人說，他當時聽到董怒斥傅後立刻離開。對此，國民黨婦女部主任李彥秀今（15日）表示，國民黨這周一已召開第一次性平委員會，對於相關性平事件都有討論，會在最快時間透過約談、面談或溝通方式，了解事實狀況，還原整個過程，待事實釐清後，後續處理就交給黨中央。

李彥秀15日上午赴立法院出席國民黨團記者會，會前媒體詢問，針對傅崐萁疑性騷事件，有現場人士說有目睹這一切，但外界認為國民黨處理該案慢半拍。李彥秀表示，國民黨這周一已經召開第一次性平委員會，對於相關媒體所報導相關一些性平事件，每個議題都有經過討論。

李彥秀說，國民黨會在最快時間透過約談、面談或溝通方式，了解事實狀況，包括有參與餐會的當事人，都會進一步與他們進行溝通、來了解，還原整個過程；待事實有機會釐清後，後續處理就交給黨中央。

媒體追問，事件被爆出後傅崐萁未再現身，目前實際狀況如何？李彥秀說，現場不只一位相關關係人，包括國民黨前副主席郝龍斌、現任副主席連勝文與好幾位縣長都在現場，國民黨一定會進一步向受害者或相關人了解，希望聽到他們意見，包括有當場看到的人，也希望具體接受性評委員會相關意見來溝通了解，讓國民黨釐清事實過程。