LIVE／控朱凱翔性騷擾約砲　陳芳盈開記者會親自說明

記者袁茵／台北報導

政壇性騷擾案連環爆，無黨籍雲林縣議員陳芳盈12日指控，媒體人朱凱翔曾當面2度問她「我可以和妳打砲嗎」，事後卻見對方在節目上痛批朱學恒，事後朱凱翔雖然道歉，但13日又有受害者指控朱是慣犯。對此，陳芳盈15日北上召開記者會，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

陳芳盈過去在前台北市議員羅智強競選團隊當工讀生，2022年7月回到雲林斗六參選，最終以得票率6.48％當選雲林縣議員。陳芳盈爆料完朱凱翔性騷案後，14日晚間透過羅智強子弟兵、台北市議員楊植斗發布「反性騷記者會」採通，將於15日下午2時提出訴求，希望性騷慣犯別再出現在幕前，造成受害者二次傷害。

陳芳盈12日上午9時在臉書爆料，2022年年初，她與朱凱翔、2個朋友共4人到KTV續攤，聚到一半，帶著酒意的朱凱翔突然當著另兩人的面問「我可以和妳打砲嗎？」陳當時覺得被冒犯，但因不想得罪對方，所以只能打哈哈帶過。

事後，朱凱翔管理的臉書粉專「不演了新聞台」稍早發文，坦言「唱歌氣氛很熱鬧，但確實，如今我無法記起一年多前應酬中，是否有說過陳議員指控的那一句話。經詢問同席的友人，也無人有印象。雖不確定是什麼環節，但讓陳議員感受如此，我道歉。」

朱凱翔表示，和陳芳盈面對面聚會有2次，去年3月是與一群政媒圈的朋友在KTV舉行的晚餐聚會，「根據當天的單據，大家在晚上7點06分進入包廂，成員包括前後期的工作夥伴，並非陳議員所言的兩男兩女。他的記憶中，那次並沒有出現陳議員所述的四人續攤的場合。」

▼陳芳盈控名嘴性騷「說的就是朱凱翔」。（左圖翻攝陳芳盈FB／右圖本報資料照）