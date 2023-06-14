要綠拿私幼餵藥案4月通報證據　國民黨批「造謠」犧牲孩子權益

▲國民黨總統參選人、新北市長侯友宜深陷幼兒園餵藥案泥淖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對新北幼兒園餵藥案，國民黨批民進黨上到主席賴清德、下到發言人張志豪及多位所屬民代，多次假稱「家長4月份就通報」，卻拿不出任何證據證明，副發言人呂謦煒今（14）日表示，若民進黨有任何4月份接獲通報的情資，請立刻提供給新北市府或檢調單位，讓案情真相得以釐清，還給孩子與家長公道；如果民進黨拿不出任何證據，只是人云亦云，無限上綱成政治鬥爭，見獵心喜追打市府，當「造謠者」惡意散佈假消息的結果是讓真相被掩蓋。

呂謦煒舉出數個案例，包括，民進黨主席賴清德在6月10日桃園信賴台灣之友會成立致詞中表示「家長4月中就已經反應，新北市府5月中才有初步的動作」；民進黨發言人張志豪於6月8、11、12日三度聲稱「家長從4月就開始求助無門」，還具體指稱求助時間是「4月初」；民進黨立委高嘉瑜更把家長通報的時間點具體到「4月20日」；民進黨議員彭佳芸說「家長控訴4月底市府就收到陳情」；民進黨議員卓冠廷說「4月20日 已經有家長投訴市長信箱（1999）」。

呂謦煒接著舉例，民進黨議員戴瑋姍6月9日在寶島聯播網公開說「家長說他們4月就從1999報案」；民進黨立委張宏陸6月7日在新北市議會記者會中指出「4月通報1999」；民進黨立委參選人吳崢說「早在4月20日，一個半月前，早已有家長投訴市長信箱」，相關錯誤舉例族繁不及備載。難道民進黨是想對全民重演「指鹿為馬」，覺得謊言講過百次千次就能變成真的？

呂謦煒抨擊，民進黨自己連「4月初」、「4月20日」、「4月底」等各種時間點都兜不攏，根本是自相矛盾，結果當他在13日首度質疑民進黨發言人張志豪造謠的時候，張志豪竟回稱這是聽國民黨議員說的。然而該議員已表達時間是自己記錯，而且新北市府清查超過2萬筆通報資料，也查無本案相關跡證。真相既已釐清，民進黨這麼多人卻還死抱著「4月份」的假消息大說特說，這已經屬於惡意散布假消息，對全民進行認知作戰，甚至是為了自己的政治算計，犧牲孩子與家長了解真相的權益。

呂謦煒表示，如果民進黨真的能夠拿得出4月份就對市府進行通報的證據，那就請提供給新北市府、提供給檢調、甚至可直接透過媒體發表，追究相關人士責任；但若民進黨始終拿不出證據，反而還持續造謠，就證明以賴清德為首的民進黨，以不實謠言鼓動與煽惑人心，試圖犧牲孩子的權益來攫取政治利益。

呂謦煒強調，相信新北市府將作為家長與孩子的後盾，努力查明真相，並做好安置與輔導等各項工作，也呼籲民進黨除了應該督促檢調盡速偵辦之外，別再扯後腿，別再散布謠言，也別再犧牲孩子權益，民進黨更應該為公然散播假消息的惡劣手段對全民道歉。