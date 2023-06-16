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王薇君籲中央說明「私幼餵藥案」　王必勝回應了

▲▼ 新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市幼兒園餵藥事件持續延燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

文／中央社記者沈佩瑤台北16日電

新北私幼園疑餵藥案延燒，兒童權益促進協會創會理事長王薇君15日晚間表示，陪同家長們向衛福部次長王必勝陳情，盼由衛福部彙整專家向外說明檢驗數據意義，讓家長安心。

新北板橋區某私立幼兒園疑發生教保員餵幼兒藥案擴大，除當事幼兒園8名幼兒被驗出微量苯巴比妥，另外還有1名汐止幼童檢出微量助眠管制藥物苯二氮平類（BZD），引發家長恐慌。

兒童權益促進協會創會理事長王薇君15日在臉書（Facebook）貼文表示，晚間與時代力量立委王婉諭一起，陪同板橋幼兒園餵毒案家長們，向王必勝陳情。

至截稿前記者仍未獲王必勝回應。王薇君則告訴中央社記者，首先針對目前的檢驗判讀上，連醫界都有各種不同解讀，這樣的混亂很容易讓家長受傷，所以她告訴王必勝，是否應該由衛福部統一向外界說明，到底檢出的數值代表什麼。

此外，王薇君說，還有家長提及新北市政府處理轉園、檢測、資訊透明度等相關議題。

王薇君轉述，王必勝在會中表示，將與教育部討論提供家長協助，但也強調仍要尊重地方自治，不能隨意干涉，她則告訴王必勝，能夠理解，只是地方若失能，中央應適時介入、協助並監督，所以希望衛福部彙整專家研擬如何公布數據，不要讓外界霧裡看花，家長會更安心。

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幼兒園餵藥

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