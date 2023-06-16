幼兒驗出管制藥BZD　醫曝處方藥也是毒：過量會意識不清

文／中央社

新北私幼疑餵藥案擴大，另有1名汐止幼童檢出微量助眠管制藥物苯二氮平類（BZD）。醫師說，這是臨床常用處方藥，具鎮定、抗焦慮作用，同時也是第3到4級毒品，過量恐致命。

▲幼兒園餵藥案擴大，除巴比妥外還有苯二氮平疑慮。（示意圖／CFP，與本案無關。）

新北板橋某私立幼兒園發生疑餵藥案，衛生福利部8日責成部立台北醫院針對事件相關兒童檢驗、後續追蹤及衍生醫療予以協助，目前共29名不同園所的兒童看診，並以酵素免疫法進行尿液檢查，包括這名汐止幼童。

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新北市政府15日表示，經聯繫部北，這名幼童6月9日到部北小兒科就醫，12日尿液苯二氮平類（BZD）結果為每毫升20奈克（ng/mL），13日複檢結果為29ng/mL，2次檢測結果皆小於200ng/mL，結果判定為陰性。

BZD為最常用的安眠鎮靜藥物，因具成癮性，在國內有濫用趨勢。林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海15日傍晚接受媒體聯訪時表示，BZD是醫院處方藥，也是法務部歸類第3至4級管制藥品、第3至4級毒品。

顏宗海說，BZD屬於中樞神經抑制劑，具有鎮定、抗焦慮作用，又分為短效、中效及長效製劑，在醫院中使用以短效、中效居多。

他指出，民眾使用BZD藥物，通常7天內就會代謝掉，過量使用將出現昏睡、意識不清等症狀，若與酒精或其他中樞神經抑制劑併用，危險性大為提高，有許多濫用者因精神恍惚造成意外或因吸入嘔吐物而致死。

顏宗海表示，在醫院檢驗時以200ng/mL為界，低於即為陰性，不管是20ng/mL或29ng/mL，但這有2種可能性，一個是已經代謝掉，另一種則是因為採酵素免疫法，若要準確，還是要使用質譜儀檢測。

▲巴比妥、BZD這類藥品只有小兒神經科醫師會處方於「特定罹患癲癇的孩童」。（圖／取自食藥署官網）

有關酵素免疫檢測法，天主教聖馬爾定醫院檢驗科主任高智雄向媒體說明，這是一種初步篩檢方式，好處是快、便宜且容易取得，缺點是類似的結構物都會呈現能量變化，所以濃度值只是參考用。

高智雄強調，初步篩檢的概念是寧可錯殺100不要漏掉1個，當數值大於閾值、呈現陽性，接下來就要使用質譜儀驗明正身，並進行定性及定量確認檢驗；毒物牽涉到司法問題，與一般臨床檢驗項目不同，一定要進一步確認，否則可能冤枉好人。

媒體詢及，毒理醫學專家招名威在臉書（Facebook）質疑，BZD是3級管制藥品，不會有背景值，應零檢出。高智雄說，「問題是所謂的零檢出，是用哪種檢驗方式」，如果直接把尿液檢體拿去質譜分析，確實應該要零檢出沒有錯，初步篩檢所呈現的反應可能只是雜訊。