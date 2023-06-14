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加化廉能　台南消防廉政列車停靠二大隊官田站！

▲台南市消防局持續推動「企業服務廉政平台試辦計畫」之政策，廉政列車於14日停靠在第二大隊的官田站，選定官田區一護理之家進行消防廉政交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局持續推動「企業服務廉政平台試辦計畫」之政策，廉政列車於14日停靠在第二大隊的官田站，選定官田區一護理之家進行消防廉政交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局持續推動「企業服務廉政平台試辦計畫」之政策，廉政列車於14日停靠在第二大隊的官田站，選定官田區一護理之家進行消防廉政交流，除了落實「聯合國反貪腐公約」的理念，期能達到透明便民之目的，持續公私協力，共同維護公共安全。

由於近期消防法規修訂甚多，為實地瞭解企業辦理消防安全設備合格申報、專業性檢修複查、防火管理業務過程中遭遇之困境，消防局副局長李政昌率政風室主任、火災預防科人員及第二大隊安檢小組共同進行訪視，更針對消防廉政深入訪談，透過面對面的交流，針對業者所提出的回饋及建議，精進火災預防工作，並提升廉政業務效能，達到清廉、公開、透明之目標。

▲台南市消防局持續推動「企業服務廉政平台試辦計畫」之政策，廉政列車於14日停靠在第二大隊的官田站，選定官田區一護理之家進行消防廉政交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，李政昌副局長本著消防專業角度，依建築環境、人員特性指導業者消防安全設備合格申報、防火區劃完整性及災時人員就地或水平避難等許多面向，給予相當多的建議，希望達到良善互動，共同維護住民及場所的消防安全。

清廉執政、用心服務一直都是市長黃偉哲對於行政部門的要求及期許，此次消防局聽取業者的看法及回饋，並提出方法解決消防疑慮，除了可以提升場所消防安全，更加落實市府團隊清廉勤政的施政目標。

▲台南市消防局持續推動「企業服務廉政平台試辦計畫」之政策，廉政列車於14日停靠在第二大隊的官田站，選定官田區一護理之家進行消防廉政交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，透過推動消防廉政平台能夠了解業者對於消防各面向所遭遇到的問題，也非常感謝訪視中企業給予許多火災預防工作寶貴的建議及回饋，除了火災預防外，未來也持續精進災害搶救、救護等各面向，而防貪工作及廉政服務都是各消防面向是不可缺少的環節，才能成為清廉團結並具高效率的救災團隊。

第二大隊大隊長王騰毅表示，平時給予同仁廉政觀念及法治要求的教育訓練，於辦理場所消防安全設備檢查、防火管理業務、檢修合格申報等各項政策，才能落實消防工作維護公共安全。

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