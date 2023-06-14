醒目「佛」字詭飄海面！亂放生海龜還噴鮮紅漆　台南市府回應了

▲有民眾在台南安平保七南堤，發現一隻海龜的背甲上被人寫了大大的「佛」字。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）



記者林悅／台南報導

宗教團體放生行為頻傳，但到底是做功德還是殺生，引起許多討論，有網友近日前往台南安平保七南堤時，意外發現一隻海龜的龜殼上，被人用紅漆寫上大大的「佛」字，疑似是有宗教放生祈福，台南市動保處指出，如係放生行為，涉嫌違反野保法。

網友在臉書「爆料公社」PO出照片，只見一隻在海裡悠游的海龜，龜殼竟出現險眼的「佛」字，疑似是被人刻意寫上後再放生回海裡，此舉也讓原PO大罵「白痴放生團，你們在龜殼上寫紅字，是放這隻龜回大海被獵食性魚類追殺嗎？一點腦都沒有，怎麼不在自己背上刻『笨』」。

台南市動保處指出，如以網友所PＯ文之照片，海龜龜殼上疑被以紅色油潻寫上「佛」字，可以推論疑為宗教團體所作之「放生」行為，如係放生行為，依野生動物保護法32條規定係違法行為，可依46條處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；其致有破壞生態系之虞者，處新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。但用紅色油潻寫上「佛」，這行為很難視為虐待、傷害野生動物之行為，因油漆是否能傷害龜甲對海龜身體本身造成傷害係認定標準，一般認知，油潻雖會影響海龜龜甲外貌，但難以認定會對海龜造成傷害，所以無法認定油漆在龜甲寫字會傷害海龜，即難構成違反野保法。

▲龜背上醒目的紅色字體讓民眾又氣又傻眼。



台南市動保處指出，宗教團體放生魚類或海龜等行為時有所聞，依照現行野保法規定是不能放生的，但是仍有許多宗教團體私下偷偷放生魚苗或海龜等動物，「野生動物保育法」，規定任何放生行為都要先跟主管機關提出申請，詳細說明放生的種類、地點等細節，核定通過後才能放生，否則違法可罰，希望藉此以避免放生的物種違害生態，或者任意放生反而讓被放生動物因棲地不適合而死亡。

據了解，不少宗教團體有放生活動，多半選擇放生魚苗來祈福，但是任意放生往往造成生態環境被破壞及放生魚類死亡，如淡水魚誤放到海水裡，放生變成「放死」。「野生動物保育法」第32條就有限制任意放生的行為，林務局在新修訂的草案中進一步規範宗教團體要放生不但要先提出申請，還要說明放生的動物種類、放生地點等等，簡單地說，就是要求釋放野生動物，應經主管機關同意才能放。