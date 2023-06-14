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「棄台大醫選北醫牙科」的是她！東山高中陳柏均親曝選擇原因

▲東山高中陳柏均學測考滿級分，錄取台大醫學系卻選擇就讀北醫牙醫系。（圖／東山高中提供）

▲東山高中陳柏均（左）學測考滿級分，錄取台大醫學系卻選擇就讀北醫牙醫系。（圖／東山高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度「大學申請入學招生」今（14日）放榜，競爭最激烈的台大醫學系，首見有考生棄台大醫科，改選北醫牙科，引發關注。而該名學生就是就讀台北市私立東山高中的陳柏均，她透露捨台大選北醫的原因，因為在準備牙醫術科過程中，對雕塑產生興趣，以後想當一名牙醫師，感謝台大肯定，但決定往自己有興趣的牙醫領域發展。

陳柏均今年學測全科滿級分，同時錄取台大醫學系、北醫醫學系及牙醫系、中國醫中醫系及陽明交大電機共5間校系，同時也是北醫牙醫系和中國醫中醫乙組雙榜首。她說，在準備牙醫術科過程中，尤其是雕塑，開始對牙科產生興趣，「雖然考滿級分可以填上最高榮譽的系所，但感謝師長讓我順著當下心意去試人生的路」。

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▲東山高中陳柏均的雕塑作品。（圖／東山高中提供）

▲東山高中學生陳柏均的雕塑作品。（圖／東山高中提供）

東山高中校長陳麗美表示，柏均是從國中部直升的學生，一直都有很好表現，興趣廣泛、多元發展，從這次錄取的校系中，囊括醫學系、牙醫系、中醫系、電機系等，就知道她是個興趣多元、很有想法的學生，同時也是校內天文社社長。

陳麗美說，因為台大醫學系幾乎是頂尖考生的首選，當時聽到她的選擇，一度也感到訝異，但最後還是要尊重學生自己的選擇，祝福她擇其所愛，在未來牙醫領域繼續發光發熱。

東山高中教務主任張師豪表示，陳柏均在準備二階時接觸齒模課程，激起興趣，直到上周五最後繳交志願，還在掙扎、猶豫，最後壓線在時間截止前填妥，過程中都與導師、家人充分討論，對私校來說，雖然少了台大醫學系一個上榜生，但學生能真正找到自己的興趣、適才適所，比漂亮榜單更重要。

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