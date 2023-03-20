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大學申請入學3／23~24報名　67所大學提供逾5.3萬名額

▲▼學測第一天，在成功高中應試的考生，依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲大學申請入學3/23、24報名。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學甄選入學委員會今（20 日）表示，3月23、24日受理112學年度大學申請入學報名，今年有67所大學、共計2229個學系（組）參與招生，招生總名額為5萬3856個，比去年減少1954個招生名額，今年首度新增「資安組」68個招生名額，包括台大、暨大等校均提供招生名額。

甄選委員會指出，今年總招生名額總數為5萬3856個，包含願景組143個、資安組68個、離島外加名額256個、原住民外加名額3312個、願景計畫外加名額415個。繁星推薦未錄取或有意參加本招生的考生，可參閱招生簡章或至該委員會網站查詢有關報名資格、繳費及報名方式等事項規定。

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甄選委員會提醒，報名繳費期間為3月22日起至3月24日下午5時止，每一名考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元，報名期間自3月23日至3月24日每日上午9時起至下午9時止，一律採用網路報名，為避免網路塞車，建議考生儘早上網報名。

此外，甄選委員會提醒，111學年度起學科能力測驗數學考科分為數學A與數學B兩考科，依申請入學招生簡章規定，如校系同時將數學A、數學B設為其檢定科目，考生僅需通過其中一科檢定標準。今年同時將數學A、數學B設為檢定科目的校系共93個校系，若考生僅報考數學A、B其中一科，且應考的科目成績通過此等校系所設的檢定標準，仍可報名該校系（例如僅考數學B，只要數學B成績達欲申請校系的檢定標準，則無需考量數學A的檢定標準），請考生選擇報名校系時留意。

甄選委員會指出，報名截止後，將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，預計3月30日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果。屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後四碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。

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