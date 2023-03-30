　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

申請入學一階放榜　東山高中「太鼓達人」奪台大5冠王

▲申請入學第一階段公布。（圖／東山高中提供）

▲東山高中學生汪學謙通過台大化學系申請入學第一階段甄選。（圖／東山高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學申請入學今（30日）公告第一階段甄選結果，台北市東山高中傳佳績，連同繁星推薦，共有2人通過台大醫學系第一階段，26人次通過醫、牙、中醫學系，總計個人申請有93人次通過台大一階，共249人次通過台大、成大、清大、陽明交大、政大等頂大門檻。

有東山高中「太鼓達人」之稱的黃慶智，原本就對機械相關科系有興趣，今天一舉勇奪台大一階5冠王。他從幼稚園就開始打太鼓，小一玩機器人、寫程式，就讀東山也加入太鼓隊，他說，加入太鼓隊，加強了自己規劃時間的能力，也在表演中得到自信和成就感。太鼓社教練黃則綱則稱讚他是，打起大太鼓來，行雲流水，是百年難得一見的大太鼓奇才。

[廣告]請繼續往下閱讀...

通過台大化學系一階的汪學謙，因為坐在校排第一的同學旁邊，受到刺激開始發憤圖強，國九時立定志向念化學系，曾通過清華大學高中人才培育計畫，每個週末去清大上課，高二在實驗室做實驗，奠定了理化的基礎。他說，未來希望鑽研標靶藥物，改善人類生活。

▲申請入學第一階段公布。（圖／東山高中提供）

▲東山高中黃慶智是校內太鼓隊，奪台大五冠王。（圖／東山高中提供）

自然考科四科滿級分的陳柏均，是充滿熱血的「追星族」，高中加入天文社，跟著社團到全國各地觀星，對天文產生濃厚興趣，後來當選天文社社長，目前通過5間大學醫學系一階，包括台大、陽明交大、北醫、中國醫，她說：「只要是能幫助人類生命的我都想嘗試」，因而立志當醫生。

東山高中校長陳麗美表示，要特別感謝高三的任課老師群以及高三導師們的努力，今天一階交出漂亮成績單，但通過一階只是開始，接下來會積極輔導同學們備戰第二階段，學校也會安排模擬面試來幫助同學，幫助孩子考上心目中理想的大學。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
六福村員工截圖曝「狒狒脫逃黑歷史」　3年前精算就超過250隻
快訊／西部沿海20具浮屍　監委申請自動調查
美哭35萬股東！永豐金紀念品「豐收盤」曝光
快訊／只花3元幸運中百萬！　雲端發票專屬獎中獎清冊出爐
快訊／徐巧芯控費鴻泰奧步！　「我會選到底」
小三慘被圍攻扒衣「裸體示眾」　網一看全歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮：還靠父母養！全場氣瘋

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日「國道車潮直逼歷史天量」

12星座「不安全感易爆棚」！一周運勢曝光　白羊被愛圍繞

清明首波車潮明湧現！國道3大地雷路段出爐　南部訂房率「飆8成」

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」　他傻眼了！本人霸氣回應

申請入學一階放榜　東山高中「太鼓達人」奪台大5冠王

清明連假天氣「先濕後乾」一圖秒懂！收假日鋒面逼近又變天

新車星級評等！業代搶先曝光　消基會還原「神秘客」執行過程

睡前突叫2字女友嗨翻　他驚「有這麼爽」？一票人搖頭：壓力會很大

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮：還靠父母養！全場氣瘋

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日「國道車潮直逼歷史天量」

12星座「不安全感易爆棚」！一周運勢曝光　白羊被愛圍繞

清明首波車潮明湧現！國道3大地雷路段出爐　南部訂房率「飆8成」

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」　他傻眼了！本人霸氣回應

申請入學一階放榜　東山高中「太鼓達人」奪台大5冠王

清明連假天氣「先濕後乾」一圖秒懂！收假日鋒面逼近又變天

新車星級評等！業代搶先曝光　消基會還原「神秘客」執行過程

睡前突叫2字女友嗨翻　他驚「有這麼爽」？一票人搖頭：壓力會很大

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

華爾街日報記者在俄羅斯被捕　遭控「從事間諜活動」恐判20年

無人載具產業後勢看好　南台灣科技產業論壇聚焦無人機發展趨勢

解決蘆竹區交通瓶頸！　中正北路擴增雙向6車道及左轉專用道

邀男網友「燉飯」變「炒飯」　女控性侵：我是個隨便的人嗎？

錶展直擊／梵克雅寶花束座鐘開闔秀人氣高　香奈兒彗星、獅子領軍

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」：比風塵女還不如

登BBC談蔡英文見麥卡錫衝擊　陳以信：台宏斷交恐成骨牌效應

快訊／西部沿海1個月20具浮屍　監委葉大華、浦忠成申請自動調查

六福村員工截圖曝「狒狒脫逃黑歷史」　3年前精算就超過250隻

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

顏寬恒半價賤賣豪宅　現況曝光

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

被拒絕求婚「男友失聯半年」復合！4年後終極復仇

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多熱門

相關新聞

從小成績吊車尾又體弱　東山跳繩隊長獲繁星推薦醫學系門票

從小成績吊車尾又體弱　東山跳繩隊長獲繁星推薦醫學系門票

大學繁星推薦今天（21日）放榜，就讀台北市私立東山高中的張修齊，國小成績吊車尾，還體弱多病，就讀東山高中國中部後，會考成績34.6分有望上建中，力排眾議，不顧親友眼光，選擇直升原校高中部，現在不但是東山跳繩隊隊長，今天也通過長庚大學醫學系第一階段篩選。

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

羅東最帥雙胞胎！哥愛峮峮、弟林襄粉

羅東最帥雙胞胎！哥愛峮峮、弟林襄粉

許文陽敲首安帶動攻勢　昨天才練捕

許文陽敲首安帶動攻勢　昨天才練捕

東山高中錄取頂大近9成選醫學或工程

東山高中錄取頂大近9成選醫學或工程

關鍵字：

申請入學第一階段東山高中台大五冠王

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面