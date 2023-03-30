申請入學一階放榜　東山高中「太鼓達人」奪台大5冠王

▲東山高中學生汪學謙通過台大化學系申請入學第一階段甄選。（圖／東山高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學申請入學今（30日）公告第一階段甄選結果，台北市東山高中傳佳績，連同繁星推薦，共有2人通過台大醫學系第一階段，26人次通過醫、牙、中醫學系，總計個人申請有93人次通過台大一階，共249人次通過台大、成大、清大、陽明交大、政大等頂大門檻。

有東山高中「太鼓達人」之稱的黃慶智，原本就對機械相關科系有興趣，今天一舉勇奪台大一階5冠王。他從幼稚園就開始打太鼓，小一玩機器人、寫程式，就讀東山也加入太鼓隊，他說，加入太鼓隊，加強了自己規劃時間的能力，也在表演中得到自信和成就感。太鼓社教練黃則綱則稱讚他是，打起大太鼓來，行雲流水，是百年難得一見的大太鼓奇才。

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通過台大化學系一階的汪學謙，因為坐在校排第一的同學旁邊，受到刺激開始發憤圖強，國九時立定志向念化學系，曾通過清華大學高中人才培育計畫，每個週末去清大上課，高二在實驗室做實驗，奠定了理化的基礎。他說，未來希望鑽研標靶藥物，改善人類生活。





▲東山高中黃慶智是校內太鼓隊，奪台大五冠王。（圖／東山高中提供）

自然考科四科滿級分的陳柏均，是充滿熱血的「追星族」，高中加入天文社，跟著社團到全國各地觀星，對天文產生濃厚興趣，後來當選天文社社長，目前通過5間大學醫學系一階，包括台大、陽明交大、北醫、中國醫，她說：「只要是能幫助人類生命的我都想嘗試」，因而立志當醫生。

東山高中校長陳麗美表示，要特別感謝高三的任課老師群以及高三導師們的努力，今天一階交出漂亮成績單，但通過一階只是開始，接下來會積極輔導同學們備戰第二階段，學校也會安排模擬面試來幫助同學，幫助孩子考上心目中理想的大學。