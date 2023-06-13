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香港大缺工　宣布輸入2萬名外籍勞工

▲▼香港與中國大陸恢復通關,落馬洲口岸。（圖／路透社）

▲香港計劃輸入最多2萬名外籍勞工，解決缺工問題。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府13日宣布，為了解決缺工問題，將輸入最多2萬名外籍勞工，分別為1.2萬名建造業外勞、6300名航空業外勞，以及1700名小巴客車司機。

香港政府同時也宣布，將優惠現有的補充勞工計劃，包含暫停執行現有26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，相關職位涉及服務生、接待員、收銀員、接線生、送貨員等。

香港勞工及福利局局長孫玉菡在記者會上表示，香港目前多個行業都有人手不足，補充勞工優化計劃已平衡本地勞工權益及行業人手短缺問題。

孫玉菡強調，優化計劃不會影響本地低技術勞工就業機會，政府會嚴格把關，確保所有本地工人獲得優先就業後，仍有勞工短缺時，才會處理相關申請。

香港發展局局長甯漢豪說，建造業外勞計劃最多輸入1.2萬人，將優先考慮公營工程項目，並要超過某個金額門檻，有較大的規模，包含基建、公營房屋、造地、機場工程、醫院、鐵路等。

▲▼香港,機場。（圖／路透社）

甯漢豪提到，由於項目照顧公眾利益，加上有政府公營部門或相關法定機構監管，對做好輸入外勞計劃，相信可讓社會有更大信心，而外勞必須在獲批申請的工程項目及地盤工作。

由於輸入外勞人數破萬，外界擔憂可能令香港的居住問題更加惡化，甯漢豪解釋，明白社會擔心加劇基層住房壓力，政府認為有條件為業界加入額外要求，僱主可在指定地點提供工地宿舍，或讓外勞住中央管理的宿舍，政府計劃將元朗潭尾的社區隔離設施，改建為建造業的宿舍，由建造業議會管理，僱主需向議會交租。

香港運輸及物流局局長林世雄則說，香港空運量在全面通關後迅速反彈，今年4月達到疫情前約5成，若條件許可相信在明年恢復至疫情前水平，但業界人手在疫情期間大幅減少，其中前線機場員工流失率較高。

林世雄指出，根據機管局調查，預計明年年底業界人手缺口達1.6萬人，當中5成半、約1萬個是前線機場職位空缺。

林世雄強調，與機管局有直接合約關係的航空業相關公司才可輸入勞工，配額分配將考慮市場份額和員工總數等因素；住宿方面，由於機場臨近港珠澳大橋，估計絕大部分輸入勞工住在內地，機管局會統籌跨境交通，讓輸入勞工即日來回機場工作，員工需自行承擔交通費。

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