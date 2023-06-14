5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

▲夏姓代書之子（右）在高中生墜樓前穿著藍衣黑褲，案發後下樓卻換成紅衣，家屬質疑他犯案後變裝。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

五億賴姓高中生墜樓命案備受各界矚目，台中地檢署6月8日二度傳喚賴母到案，她進入偵查庭前激動大喊：「我兒子不可能跳樓，他不會做這些事。」意指檢方極可能朝自殺方向結案。由於案情峰迴大路轉，與家屬委託法醫高大成鑑識所推測的「下毒、他殺及遭人推下樓」等說法截然不同，讓全案更加懸疑。

不過，隨著屍體化驗報告出爐及檢警鋪天蓋地蒐證，全案幾乎已排除他殺可能，最關鍵的驗屍報告直指死因是全身多處骨折，肋骨插破內臟大量出血而亡，體內並無毒物及酒精反應，意即沒有被下毒或喝醉可能，加上十樓陽台欄杆外側採集到死者DNA，且無其他人的生物跡證或打鬥痕跡，研判當時陽台只有賴男一人，推翻被推下樓的臆測。

雖然夏男躲過殺人重罪追訴，但專案小組查出他隨機找路人辦理結婚登記，2人無熱戀照片或甜言蜜語的相愛證據，若認定假結婚，將依使公務員登載不實的偽造文書罪將夏男起訴，不讓他繼承5億元房產。

▲賴姓高中生母親（圖）懷疑夏姓代書之子謀財害命殺她兒子，不信兒子會跳樓自殺。

夏男後來在戶政事務所及附近超商，找到二名曾在國外留學的年輕人幫忙當婚人，由於賴男始終躲在後方不發一語，證人還以為他是因同志結婚怕遭異樣眼光，戶政人員更一度以為要辦理結婚的對象是夏男跟其中一名證人。

加上專案小組認為他是隨機找路人見證，根本沒有結婚真意，卻辦理結婚登記，導致公務人員陷於錯誤而登載不實，將依偽造文書罪將他起訴，一旦有罪定讞，不但得背負刑責入獄，更慘的是該段婚姻將視同無效，無法繼承賴男身後留下的5億元遺產。

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