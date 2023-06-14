　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億高中生10大新證據曝！　高大成遭批「內行人說外行話」

▲▼【五億生墜樓新證】十大科學證據曝　揭5億高中生墜樓真相。（圖／鏡週刊報導）

▲賴姓高中生從10樓陽台墜落後，先撞擊2樓突出屋簷，再翻落一旁樹叢才墜地身亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擁有5億元身價的台中市18歲賴姓高中生，登記結婚2小時後卻突然在夏姓配偶住處墜樓身亡，賴母懷疑兒子生前遭下藥再推下樓致死，控訴夏男謀財害命，引起社會矚目。檢警發現墜樓處陽台欄杆外側有死者DNA，加上雨遮有新刮痕及鄰居未聽聞爭吵等事證，且遺體查無毒物反應，死者全身有多處骨折及臟器出血，諸多科學採證已排除遭他殺可能。

本刊掌握，檢方依照科學採證的客觀事實，羅列十大理由排除他殺，首先，最關鍵的是鑑識人員在案發現場，即十樓陽台的鑄鐵欄杆外緣處，採集到賴男汗漬及皮屑組織等生物跡證，加上欄杆下方雨遮沉積的灰塵有明顯刮擦痕，不排除是人為踩踏所致，專案小組研判賴男爬過鑄鐵欄杆後墜樓。

其次，專案小處訪查大樓住戶，一名樓下鄰居那時剛從陽台晾好衣服準備進客廳，突然聽到後方傳來一聲巨響，察看後發現有人墜樓，但過程中未聽到夏男住家有吵架聲或異狀。

▲▼【五億生墜樓新證】十大科學證據曝　揭5億高中生墜樓真相。（圖／鏡週刊報導）

▲專案小組從十樓陽台欄杆外緣及雨遮處，採集到賴姓高中生DNA與刮痕，研判他爬過鑄鐵欄杆後墜樓，排除他殺嫌疑。

第三，檢警實際測量鑄鐵欄杆的高度約135公分，賴男高近170公分，若遭他人推落，依被害人體型判斷，難由夏男獨立完成；第四，根據大樓監視器，案發前晚夏男的哥哥曾帶女友回家，但不久即離去，賴男墜樓時僅夏男在屋內，單憑他一人恐難將死者推落下樓，且陽台也採無夏男相關跡證。

▲▼【五億生墜樓新證】十大科學證據曝　揭5億高中生墜樓真相。（圖／鏡週刊報導）

▲賴姓高中生母親（圖）懷疑夏姓代書之子謀財害命殺她兒子，不信兒子會跳樓自殺。

第五，夏男聲稱返家不久就去洗澡，不知賴男墜樓，鑑識小組查看浴室確有水痕，衣物籃也有換下的衣服，他下樓找賴男才知對方墜樓，與外界質疑他變裝乃因洗澡換衣服所致吻合。

第六，夏男宣稱賴男進屋內就打開MOD觀看動漫《鬼滅之刃》，檢警比對MOD記錄，確認當下確實播放二集，夏男未說謊；第七，電視櫃上留有一瓶水果風味的啤酒，但幾乎沒什麼喝，酒瓶雖驗出死者DNA，但若屋內發生打鬥，酒瓶極可能被打翻，不過屋內擺設並無打鬥跡象。

▲▼【五億生墜樓新證】十大科學證據曝　揭5億高中生墜樓真相。（圖／鏡週刊報導）

▲賴姓高中生遺體背部有兩道明顯擦痕（圖，照片已經變色處理，讀者提供），應為墜樓時撞擊二樓雨遮凸出尖角所致。

第八，根據法醫研究所解剖報告，死者死因符合高處墜落，左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死。專案小組推測死者墜樓後，背部撞到二樓雨遮再翻到樹叢才墜地，死者體內也未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的二千多種毒藥物反應。此外，高大成雖懷疑死者遭氯化鉀毒死，不過，檢方委請第三方機構出具鑑識報告，認為人體本來就有氫離子及氯離子，尤其死後會釋放更多相關離子，高大成分明是內行人說外行話，有刻意誤導之嫌。

▲▼【五億生墜樓新證】十大科學證據曝　揭5億高中生墜樓真相。（圖／鏡週刊報導）

▲賴姓高中生遺體背部有兩道明顯擦痕（上圖，照片已經變色處理，讀者提供），應為墜樓時撞擊二樓雨遮凸出尖角（紅圈處）所致。

第九，專案小組根據死者送醫時的急診報告及護理師說法，確認賴男雙手多處針孔都是急救時施打藥物所留，脖子勒痕則因救護人員施以護頸保護，並非高大成所言遭人勒住拖行所致，有救護人員及救護車監視畫面為憑。

第十，檢警調閱案發大樓周遭鄰里監視器及二十多輛公車行車紀錄器，均未錄到死者墜樓過程；至於夏男家人在案發後三度回到案發地，因為該址已成凶宅，夏家人不敢居住，急忙回去拿衣服等生活必需品，檢警先前已拍照或鑑識完畢，夏家人無滅證可能。

更多鏡週刊報導
 【全文】代書之子假結婚將遭訴　5億高中生之死科學證據揭密
 【五億生墜樓新證1】5億遺產拿不到了！　代書之子辦同婚栽在一件事
 【五億生墜樓新證2】認識半年就閃婚　手機鑑識還原2人真實關係

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「台新啦啦隊長」梓梓爆❤️上男演員！同居過夜全被拍
1億年前奇獸「哥布林鯊」現身宜蘭！全身粉紅露尖牙　身懷6幼鯊
快訊／國一90.2K火燒車！北上封閉、南下1線通車　平面道路
5億高中生10大新證據曝！　高大成遭批「內行人說外行話」
5億高中生託夢？靈媒崩潰：之前言論都是我神智不清說的
6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」
台美貿易倡議首批協定投票　美眾院全票通過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5億高中生墜樓案「8樓真與夏家有關」　住戶身分曝光

快訊／國一90.2K火燒車！北上封閉、南下1線通車　平面道路也受影響

新北私幼餵藥案「沒查到下藥證據」　檢還原監視器見1畫面

澳豐詐騙「730億」人間蒸發　幕後3黑手曝光

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生10大新證據曝！　高大成遭批「內行人說外行話」

快訊／國1清晨「5車連環撞」

朱學恒告發自己2打算「不起訴機率高」　律師曝原因

調查局組長接觸並性騷偵辦對象　責成督察釐清

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

5億高中生墜樓案「8樓真與夏家有關」　住戶身分曝光

快訊／國一90.2K火燒車！北上封閉、南下1線通車　平面道路也受影響

新北私幼餵藥案「沒查到下藥證據」　檢還原監視器見1畫面

澳豐詐騙「730億」人間蒸發　幕後3黑手曝光

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生10大新證據曝！　高大成遭批「內行人說外行話」

快訊／國1清晨「5車連環撞」

朱學恒告發自己2打算「不起訴機率高」　律師曝原因

調查局組長接觸並性騷偵辦對象　責成督察釐清

5億高中生墜樓案「8樓真與夏家有關」　住戶身分曝光

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！同居過夜全被拍…公司曖昧回應了

直擊魏如萱跟陳昊森「深夜親密回家」！離婚1年爆新歡　2線索揪曖昧戀

南韓怒批「中國戰狼」挑釁　執政黨嗆：像滿清袁世凱

快訊／國一90.2K火燒車！北上封閉、南下1線通車　平面道路也受影響

遠東到歐洲地區4月貨櫃量年增11%　陽明歐洲線佔比高達四成

天生勞碌命星座Top 3 ！　第一名愛賺錢，責任感強到咬牙硬撐

俄羅斯戰術核武到貨！　白俄總統盧卡申科：數天內部署

館長便當賣220元　怨民眾就不嫌鼎泰豐貴！最強菜販譙：XX比雞腿

「傅培梅家族」纏訟永康名店15年！　原因曝光

女賓客婚禮嗨跳扭臀舞　坐下突重心不穩慘摔XD

社會熱門新聞

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

妻出國「一去不回」　夫收一句話心碎

快訊／國1清晨「5車連環撞」

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

快訊／國1清晨火燒車　全線封閉

空姐在五星飯店摔倒求償1844萬　判賠44萬

發文「猜新北教育局長該換人了」被檢舉　國中師怒告

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

娃娃機店「喬治猴」太可愛　高雄嬤拿給愛孫挨告

國一90.2K火燒車　國道、平面路況影響中

彫博愛女送託亡　衝保母家動私刑下場曝

快訊／金崙大橋貨車對撞！22歲駕駛不治

更多熱門

相關新聞

百億三立家變！張榮華「林崑海出殯日」突襲拔親姊

百億三立家變！張榮華「林崑海出殯日」突襲拔親姊

人稱海董的三立媒體集團前董事長林崑海去年2月15日過世，市值逾百億元的集團資產經營權之爭也浮上檯面，原三立總經理張榮華鴨子划水，在林崑海出殯當天發動突襲，要求林崑海遺孀、三立副董事長張秀同意召開董事會，擇期補選董事，之後選出林旭信擔任董事、張榮華任董事長，今年5月30日更將親姊姊張秀逐出董事會，姊弟正式撕破臉；張秀不甘示弱，6月5日具名向士林地檢署控告張榮華掏空三立涉嫌背信罪。隨著官司開打，本刊取得關鍵資料，揭開張榮華登上三立董座及挨告背信的一連串內幕。

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

5億高中生命案　檢曝「這條件」仍可申請調查

5億高中生命案　檢曝「這條件」仍可申請調查

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

5億高中生命案　今天是「遞狀截止日」　

5億高中生命案　今天是「遞狀截止日」　

關鍵字：

鏡週刊5億高中生

讀者迴響

熱門新聞

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

即／大樂透2.15億開出4注　各得5300萬

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

好市多「百搭神鞋」下殺4折！女會員瘋搶

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

直擊／孫生落淚後首談「媽媽被嘴」

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

《黑澀會》鄭靚歆登記結婚了！　美魔女媽透視裝見證

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

台南海龜背甲有佛！眾人怒：這是殺生

4星座6月「職場貴人運」旺炸　升官、加薪齊來

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面