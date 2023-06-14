5億高中生10大新證據曝！　高大成遭批「內行人說外行話」

▲賴姓高中生從10樓陽台墜落後，先撞擊2樓突出屋簷，再翻落一旁樹叢才墜地身亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擁有5億元身價的台中市18歲賴姓高中生，登記結婚2小時後卻突然在夏姓配偶住處墜樓身亡，賴母懷疑兒子生前遭下藥再推下樓致死，控訴夏男謀財害命，引起社會矚目。檢警發現墜樓處陽台欄杆外側有死者DNA，加上雨遮有新刮痕及鄰居未聽聞爭吵等事證，且遺體查無毒物反應，死者全身有多處骨折及臟器出血，諸多科學採證已排除遭他殺可能。

本刊掌握，檢方依照科學採證的客觀事實，羅列十大理由排除他殺，首先，最關鍵的是鑑識人員在案發現場，即十樓陽台的鑄鐵欄杆外緣處，採集到賴男汗漬及皮屑組織等生物跡證，加上欄杆下方雨遮沉積的灰塵有明顯刮擦痕，不排除是人為踩踏所致，專案小組研判賴男爬過鑄鐵欄杆後墜樓。

其次，專案小處訪查大樓住戶，一名樓下鄰居那時剛從陽台晾好衣服準備進客廳，突然聽到後方傳來一聲巨響，察看後發現有人墜樓，但過程中未聽到夏男住家有吵架聲或異狀。

▲專案小組從十樓陽台欄杆外緣及雨遮處，採集到賴姓高中生DNA與刮痕，研判他爬過鑄鐵欄杆後墜樓，排除他殺嫌疑。

第三，檢警實際測量鑄鐵欄杆的高度約135公分，賴男高近170公分，若遭他人推落，依被害人體型判斷，難由夏男獨立完成；第四，根據大樓監視器，案發前晚夏男的哥哥曾帶女友回家，但不久即離去，賴男墜樓時僅夏男在屋內，單憑他一人恐難將死者推落下樓，且陽台也採無夏男相關跡證。

▲賴姓高中生母親（圖）懷疑夏姓代書之子謀財害命殺她兒子，不信兒子會跳樓自殺。

第五，夏男聲稱返家不久就去洗澡，不知賴男墜樓，鑑識小組查看浴室確有水痕，衣物籃也有換下的衣服，他下樓找賴男才知對方墜樓，與外界質疑他變裝乃因洗澡換衣服所致吻合。

第六，夏男宣稱賴男進屋內就打開MOD觀看動漫《鬼滅之刃》，檢警比對MOD記錄，確認當下確實播放二集，夏男未說謊；第七，電視櫃上留有一瓶水果風味的啤酒，但幾乎沒什麼喝，酒瓶雖驗出死者DNA，但若屋內發生打鬥，酒瓶極可能被打翻，不過屋內擺設並無打鬥跡象。

▲賴姓高中生遺體背部有兩道明顯擦痕（圖，照片已經變色處理，讀者提供），應為墜樓時撞擊二樓雨遮凸出尖角所致。

第八，根據法醫研究所解剖報告，死者死因符合高處墜落，左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死。專案小組推測死者墜樓後，背部撞到二樓雨遮再翻到樹叢才墜地，死者體內也未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的二千多種毒藥物反應。此外，高大成雖懷疑死者遭氯化鉀毒死，不過，檢方委請第三方機構出具鑑識報告，認為人體本來就有氫離子及氯離子，尤其死後會釋放更多相關離子，高大成分明是內行人說外行話，有刻意誤導之嫌。

▲賴姓高中生遺體背部有兩道明顯擦痕（上圖，照片已經變色處理，讀者提供），應為墜樓時撞擊二樓雨遮凸出尖角（紅圈處）所致。

第九，專案小組根據死者送醫時的急診報告及護理師說法，確認賴男雙手多處針孔都是急救時施打藥物所留，脖子勒痕則因救護人員施以護頸保護，並非高大成所言遭人勒住拖行所致，有救護人員及救護車監視畫面為憑。

第十，檢警調閱案發大樓周遭鄰里監視器及二十多輛公車行車紀錄器，均未錄到死者墜樓過程；至於夏男家人在案發後三度回到案發地，因為該址已成凶宅，夏家人不敢居住，急忙回去拿衣服等生活必需品，檢警先前已拍照或鑑識完畢，夏家人無滅證可能。

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