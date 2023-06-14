澳豐詐騙「730億」人間蒸發　幕後3黑手曝光

▲澳豐案幕後黑手旭暉的最終受益人馮浩森（左2）、兒子馮浩榮（右2），與負責銷售通路的劉錦華（右1）出席年度慶祝會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

5月底，本刊揭露澳豐倒閉清算，該案如同滾雪球，災情持續擴大。上週一（6月5日），本刊取得獨家資料，澳豐母集團香港旭暉旗下二家外匯經紀商城信資本英國、城信資本納閩也相繼宣布倒閉。台灣受託參與澳豐案調查人士向本刊透露，城信資本納閩除有澳豐資金外，還另有旭暉集團其他子公司的資金，逾730億元人間蒸發，台灣投資人雖組織自救會，但因台港司法互助停擺，讓求償之路漫長而遙遠。

本刊調查，隨著澳豐金融宣告倒閉，澳豐金融母集團香港旭暉金融集團（EASTHILL FINANCIAL GROUP LIMITED）旗下二家外匯經紀商城信資本英國（City Credit Capital Ltd.，CCCUK）以及城信資本納閩（City Credit Capital（Labuan） Ltd.，CCCL）也相繼宣告倒閉，澳豐案引爆的旭暉集團世紀騙局有如滾雪球，整體受害金額已超過1700億元。

本刊獨家掌握消息，由於澳豐金融已向賽普勒斯證券交易委員會（CySEC）申請自願放棄經營，澳豐金融指定的清算人也進場接管，考量逾九成受害人為台灣人，澳豐金融指定清算人為了解澳豐案受害情況，也同時委託台灣民間機構一併參與調查。

上週一，本刊自台灣受託參與調查人士手中，獨家取得澳豐金融內部資料顯示，澳豐金融及旗下力量基金的資金，原先停泊在城信資本英國、城信資本納閩二家外匯經紀商，這二間外匯經紀商也分別在5月26日、6月1日步上澳豐金融後塵，宣告「自願放棄經營」，形同倒閉。

該名人士透露，城信資本納閩除有澳豐金融三億多美元外，帳面上還有24億美元（約合新台幣736億元）是來自旭暉集團旗下的城信資本投資銀行（City Credit Investment Bank Limited，CCIB）、城信資本資產管理公司（City Credit Asset Management Co. Ltd，CCAM）。

5月底，本刊掀出澳豐案是一場世紀大騙局，不論是銷售公司兆富，或是澳豐金融，二家外匯經紀商城信資本英國以及城信資本納閩，甚至金融產品發行公司城信資本投資銀行、城信資本資產管理公司都是關係企業，隸屬旭暉集團。

澳豐母公司旭暉旗下的馬來西亞、英國外匯經紀商城信資本相繼申請清算（WINDING-UP），讓投資受害金額再擴大。

本刊調查，先前被澳豐金融執行董事董身達點名，真正幕後黑手是旭暉，而旭暉的最終受益人是馮氏家族和劉錦華三名香港人，「馮氏家族是馮浩森（音譯，HoSum Fung）、馮浩榮（音譯，HoWing Fung）父子，他們負責掌握金融商品；劉錦華則掌管銷售通路，也就是台灣銷售管道兆富、太碁、致富三家公司。」業內人士透露。

面對旭輝旗下城信資本英國、城信資本納閩相繼宣告倒閉，一名證券業大老嘆氣搖頭說：「購買非法海外金融商品，要拿回錢來的機會恐怕是零，投資人得做好心理準備。」

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