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工地墜落腦傷！三總「低溫療法」助他找回意識　還能對家人說愛你

▲▼ 三總低溫療法。（圖／記者嚴云岑攝）

▲工地墜落腦傷！三總「低溫療法」助他找回意識。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名59歲男性於工地上班時自3米高處墜落，出現大腿開放性骨折、硬腦膜下出血、氣胸等症狀，於急診呈現創傷性腦出血合併一側瞳孔放大，雖經緊急開顱減壓，仍持續受顱內高壓所苦。醫療團隊為改善神經學預後，於加護病房進行低溫療法，經過7天治療後逐漸恢復意識，更能親口說出「老婆我愛你」、「女兒我愛你」，肌力也有大幅改善。

顱內高壓是嚴重腦部疾病，多為外傷後導致，因頭部內部的壓力超過正常範圍，對腦部組織造成嚴重腫脹脫疝損傷甚至植物人或死亡。

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三軍總醫院神經外科部主任洪東源表示，傳統治療方法對於這類患者的治療效應有限，低溫療法是透過體外貼片降低患者體溫，從而減少腦部組織代謝率與耗氧，一般會將溫度控制在33至35度，以減輕炎症反應和腦水腫，並減少神經細胞的損傷度。

▲▼ 三總低溫療法。（圖／記者嚴云岑攝）

▲貼片式低溫療法。（圖／記者嚴云岑攝）

低溫療法的安全性和可行性已心跳停止後恢復自體循環患者上得到證實，醫療團隊透過密切監測患者的體溫和身體狀況，確保低溫療法順利進行，並減少副作用，平均執行期為平均為3天。

洪東源提到，顱內高壓病患低溫療法可依據患者狀況進行個體化治療，從食道監測體內溫度，因此又稱為「目標溫度控制」。難治型顱內高壓患者至少需要7至14天才能讓腦部消腫，而在消腫後回溫也至關重要，需要透過「漸進式升溫」，減少副作用發生

三軍總醫院今（14）日舉辦記者會，請來患者女兒分享父親康復過程，她感謝醫療團隊幫助，更表示爸爸從4月底到現在終於可以講話，也能對家人表達愛意，讓她十分感動。

▲▼ 三總低溫療法。（圖／記者嚴云岑攝）

▲三總神經外科部近3年幫18位顱內高壓患者進行低溫療法。（圖／記者嚴云岑攝）

洪東源分享，三軍總醫院近3年來共收治18位顱內高壓病患，除了2名自發性腦出血不幸過世外，有16位至今存活，其中13位腦功能有顯著進步，3位昏迷中。

他表示，過去顱內高壓患者若要使用低溫療法，需要自費6萬元，健保署預計自112年7月將給付低溫療法於難治型顱內高壓患者治療，為台灣的神經醫學領域注入新希望。

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關鍵字：

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