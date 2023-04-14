19歲機車男被撞命危　彰醫搶救10天奇蹟甦醒...母：驚喜愚人節！

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣溪湖鎮19歲陳姓男子3月21日騎機車和自小客車相撞，被送到衛福部彰化醫院時已無呼吸心跳，搶救後仍昏迷10天，4月1日早上奇蹟甦醒，卻不認得父母，直到晚上才叫得出「媽媽」，媽媽感恩地說「真是充滿驚喜的愚人節！」陳男正積極復健，神經外科主任趙紹清表示，陳男救活的關鍵除了急診團隊快速找出致命傷害之外，也在加護病房進行低溫療法，才讓遭逢高速衝擊的腦部傷害能夠慢慢恢復。

▲彰化一名19歲男子騎機車和自小客車相撞，當場無呼吸心跳，彰化醫院搶救10天後奇蹟清醒，目前正積極復健。（圖／彰化醫院提供，下同）





陳男在3月21日下午被救護車送到彰化醫院急診室時，已無呼吸心跳，經急診團隊14分鐘CPR及3次電擊後，陳男終於恢復心跳，但昏迷指數只有3、瞳孔已放大，全身電腦斷層發現脾臟破裂、腎臟撕裂、肺部挫傷及腦部蜘蛛膜下腔出血，馬上由外科接手止血，再由神經外科置放腦壓監測器，發現腦部溫度高，馬上啟動低溫療法，控制腦溫在32至34度，穩定了生命跡象，將腦部二次傷害降到最低。

趙紹清說，陳男能否甦醒及後續病況並非樂觀，在昏迷10天之後的4月1日早上，陳男醒了過來，父母來到病榻前呼喚，陳男卻認不出來，直到晚上才叫了聲「媽媽」。

▲彰化醫院神經外科主任趙紹清。

陳媽媽指出，兒子醒來那天是愚人節，她還以為是電話通知的惡作劇，沒想到是真的，雖然兒子一時認不得她，但她還是很高興，因為10天的生死拔河已經讓她快崩潰了，那時候心想「不認得也沒關係，醒來就好，不管怎樣都是我的兒子」，沒想到晚上就認出她了，真是驚喜交織。

陳男不記得車禍怎麼發生的，近幾年的事也想不太起來，並不是每個同學朋友都記得。他變得沉默，不太想回應自己的身體及記憶變化。

另外，值得一提的是，陳男已經不記得自己的手機密碼，還因為連續輸入錯誤號碼被鎖了，感到很沮喪。來探望的親戚建議陳爸爸輸入自己的生日，陳爸爸隨手一按竟然解鎖了，不禁向人炫耀「我這個兒子沒白養了！」給病房區帶來溫馨的故事。

陳男已轉到普通病房，開始積極進行物理及職能復健，在各種輔助器材的幫助下，訓練肌力和抬手腳、翻身等動作。

趙紹清表示，陳男救活的首要關鍵是溪湖消防隊在現場的立即急救、醫院急診團隊快速搶救及找出致命傷害，其次是在加護病房進行了腦壓監測溫度的7天低溫療法，讓遭逢高速衝擊的腦部傷害慢慢恢復。