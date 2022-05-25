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心肌梗塞胸痛不當回事　男工作時倒地送醫...低溫療法搶命

▲男子心肌梗塞心肺停止，醫師緊急置放支架、採低溫療法救回一命。（圖／台中慈濟醫院提供，下同）

▲男子心肌梗塞心肺停止，醫師緊急置放支架、採低溫療法救回一命。（圖／台中慈濟醫院提供，下同）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

66歲男子工作時突然休克倒地，送到急診時已無呼吸心跳；台中慈濟醫院團隊判斷是突發心肌梗塞，緊急放置支架，穩住生命徵象後採用低溫療法醫治，病患5天後終於甦醒，意識清楚、對答如流，保住寶貴生命。

台中慈濟醫院心臟內科主任林茂仁指出，該名男子有高血壓疾病，卻自以為身體很好，不檢查也沒服藥，第一次胸痛發作就是心肌梗塞；他病發當天下午工作時突然休克，臉部向下撞擊地面，同事立刻緊急施作心肺復甦術（CPR），救護車趕到後給予電擊，並持續心肺復甦，到院急診時診斷是急性心肌梗塞，導致到院前心肺功能停止（OCHA）。

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林茂仁表示，當時緊急做心導管手術，發現左前降支冠狀動脈百分之百狹窄，亦即完全堵塞，進行氣球擴張術置放支架後，病人血壓、心跳穩定，再轉加護病房進行低溫療法；林茂仁說，此為對休克意識昏迷病人的特殊療法，藉由降低溫度減少大腦對葡萄糖的消耗量和腦部損傷，提升病人復原意識的機會，亦可顯著改善存活率及降低中樞神經後遺症。

▲男子心肌梗塞心肺停止，醫師以急救、放支架、低溫療法救回一命。（圖／台中慈濟醫院提供）

林茂仁表示，病人於5天後甦醒、意識完全恢復，家裡大小瑣事仍記得十分清楚，還能對答如流，憂心不已的家人終於放下心來；他依臨床數據警告，第一次胸痛就是心肌梗塞的病人佔25%，而且預後普遍不佳，提醒心肌梗塞是常見冠狀動脈心臟病，更是導致猝死的主因，已有心血管症狀的病人要警覺求診，除注意平日生活飲食習慣正常，也應戒菸並按時服用心血管藥物。

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關鍵字：

心肌梗塞心肺停止支架低溫療法

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