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藍小雞盼得到柯文哲支持？　游淑慧曝「這句話」可當藍白合基礎

▲▼游淑慧記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選藍綠白參選人皆就定位，但外界還是出現不少希望藍白合的聲音。對此，國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧13日就透露，其實黨內不少區域立委參選人都希望得到民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲的支持，她也提到，柯文哲曾喊出「新潮流不倒，台灣不會好」，或許可以做為藍白合的基礎。

游淑慧在節目《大新聞大爆掛》中指出，民進黨總統參選人賴清德的支持一直在三成五左右無法成長，要靠自身拉高支持度很困難，但選舉有一種策略是「我的票不能變多，那就讓你的票變少」，因此開始分裂反綠勢力。她分析，民進黨現在不敢檢驗柯文哲，但國民黨也不敢，尤其是區域立委參選人，因為民眾黨現在看似沒什麼在提名區域立委，所以每個參選人其實都希望得到柯文哲或柯粉的支持。

「包括我在內，我也很希望得到柯文哲的支持」，游淑慧坦言，現在當然希望藍白在區域立委能合作，如果民眾黨自己沒有要提名立委，那針對下架民進黨，在區域立委的部份藍白就可以合作。她認為，自己和柯文哲能合作還有一個關鍵，就是柯文哲曾喊出「新潮流不倒，台灣不會好」，她十分認同這句話，她批評，過去新潮流掌權的時候就把台灣搞得翻雲覆雨，而新潮流當年也讓柯文哲吃過虧，所以這句話或許能成為藍白合的基礎。

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