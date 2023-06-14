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黃珊珊曝柯文哲最大優點「學習力超強」　缺點太直白、講話太直接

▲▼柯文哲率團訪美記者會 黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊談柯文哲的優缺點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前台北市副市長黃珊珊日前宣布擔任民眾黨總統參選人柯文哲的競選總幹事，也隨著柯文哲出訪美國、日本。黃珊珊13日接受電視製作人王偉忠專訪時，談到柯文哲，她點出柯文哲的最大優點就是「學習力非常強」，而缺點是講話太直白、太直接，有時候可能就會造成誤解。

談到柯文哲，黃珊珊指出，而柯文哲的缺點就是太直白、太直接，很多話是同樣的意思，但可以表達得更清楚、完整，就不會造成那麼多誤解，「直白有時候好，有時候會造成誤解」，她認為，柯文哲就是邏輯跳太快，她也常常勸柯文哲講話慢慢講、把邏輯闡述清楚，但她強調，「我們不是把柯文哲包裝成另一個人，而是把優點放大，缺點淡化。」

黃珊珊表示，柯文哲在選總統的準備上，會定時的精進自己，也會向各個領域的專家虛心受教，包括各個組織、國際的規約等，他比誰都認真，他最大的優點就是學習力非常強，不熟悉的部分也會馬上發現缺點補足。

王偉忠則提到柯文哲的醫師背景，問道「他是一個會傾聽的人嗎？」，黃珊珊認為，跟他共事多年的經驗來看，除了和柯文哲價值觀念差很多的事情會抗拒，其他幕僚提出的新知，柯文哲都百分之九十都會聽進去。

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