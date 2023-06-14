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不穿雨衣苦守9小時！釣魚達人首試新釣法　日月潭捕獲14尾大魚虎

▲釣魚達人黃小四最新嘗試用拋甩（乒碰）釣大頭鰱的釣法，捕獲14尾、總重約80斤的魚虎成魚。（圖／黃小四提供，下同）

▲釣魚達人黃小四嘗試用拋甩（乒碰）釣大頭鰱的釣法，捕獲14尾、總重約80斤的魚虎成魚。（圖／黃小四提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

得力於近期鋒面雨勢助攻，全國各地水庫都大進帳，日月潭也回復至接近滿水位，不過外來種「潭中惡霸」魚虎也進入繁殖期；釣魚達人黃小四昨天再度出動，首度嘗試以釣大頭鰱的釣法捕捉魚虎，花費9個多小時釣得14尾、總重近80斤的成魚、及時阻止產卵，成果豐碩。

黃小四指出，先前一直想要試試看不同的釣法，昨天好不容易有時間，但團隊成員不是身體不適就是工作纏身，於是單槍匹馬前往日月潭；在親友船家協助下，花9個多小時輪流換班載他繞遍整個潭區蹲點，近日時雨時晴、天氣不穩定，但他因單獨作業、擔心妨礙操作釣具而沒穿雨衣，全身一下子乾、一下子濕，半夜氣溫下降時還找不到如廁，吃足苦頭。

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▲釣魚達人黃小四最新嘗試用拋甩（乒碰）釣大頭鰱的釣法，捕獲14尾、總重約80斤的魚虎成魚。（圖／黃小四提供）

黃小四在5月中旬曾以「放棍」的方式，搭配2小時1次的巡查，捕獲破個人紀錄的32斤超大魚虎；他表示，昨天的釣法是首度試用拋甩（乒碰）釣大頭鰱的釣法，釣餌採用約10公分的鯽魚，總計有中魚27下、釣上來14下，14尾總共約80台斤，徹夜守候的漫長等待終於有回報。

▲釣魚達人黃小四最新嘗試用拋甩（乒碰）釣大頭鰱的釣法，捕獲14尾、總重約80斤的魚虎成魚。（圖／黃小四提供）

黃小四強調，移除交配產卵前的大魚虎才是重點，因為一尾成體魚虎可產卵數百顆甚至上千顆，他投入一天時間，等於移除上萬尾的小魚虎；而危害日月潭的外來種最嚴重的其實不是魚虎，是珍珠石斑、紅魔鬼和玻璃魚再來才是魚虎，因為這些魚種會吃魚蝦及魚卵，數量遠遠超過魚虎，多到無法算計，他們能移除就移除，沒有限定魚種，同時呼籲擁有經費的相關單位和學者專家要在外來種成魚產卵前就進行電撈防治，否則永遠「電不完」、「越電越氾濫」。
 

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