不解好友喜酒規定「1個人參加」！她反笑曝：氣氛很好

▲新娘希望好友參加婚禮都別攜伴。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這樣的要求，還會參加這場婚禮嗎？有女網友表示，好朋友要結婚，希望她不要帶另一半，只要一個人參加就好。因為她沒聽過這種做法，所以就疑惑，「這樣還會想參加嗎？」貼文一出，反而有人秒讚，認為自己出席婚宴，真的比較盡興，話題還吸引不少人妻現身，解釋可能原因，讓她安心去參加。

這位女網友在Dcard發文，詢問婚宴問題「吃喜酒規定只能一人去？」原來是好朋友邀她去吃喜酒，可不知為何希望幾個好友都別帶另一半，「問了身邊的人，好像都沒聽過有這種操作的」、「這樣合理嗎？這樣還會想參加嗎？」但她也強調沒有不滿，只是好奇原因，也單純考慮要不要去。

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貼文一出，就有人表示，「我倒是認為，朋友喜宴是另一個同學會，自己去比較盡興，帶老公就不能暢所欲言」、「確定幾個好朋友都會去，我就會參加，不能攜伴的狀況下，希望同桌有認識的人」、「有參加過類似的婚宴，不能攜伴（包括小孩），參加完覺得整場下來氣氛很好，來參加的人都是新人很熟悉的親朋好友，一起玩一些小遊戲也很好玩。」

▲有人指出，近年不少新人會規定別攜伴。（示意圖／Pixabay）

話題還釣出不少人妻現身，「我本人就是這樣，一個一個跟朋友道歉說不能攜伴，因為我婚宴場地太晚找，只剩7桌的廳房，加上親戚占超過一半桌數，根本沒位置」、「我當初結婚就是桌數比較少，所以一開始有請朋友不要攜伴，因為親戚太多」、「可能是為了控制人數，預算有限，無法多讓受邀人攜伴，我94那個跟朋友說『未婚限2已婚限4，再多坐門口』（的人）。」

另外，有網友指出，「滿多人會不開放攜伴的呀」、「統整下來應該就幾個原因，1.場地人數or餐廳桌數有限制。2.新娘只想請認識的人。3.考量賓客紅包問題。ps：其實現在這種操作滿流行的喔！因為現在結婚人數不多，但有預算考量的很多。」但也有人補充，「逆個風，出社會後若結婚了參加喜宴，攜伴算基本禮貌喔（尤其是親近的人的婚禮）」，但若新人有特別要求，當然也要尊重。