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邏輯妹「大齡女子論」微博紅回FB！超神金句全場跪：人間清醒

▲▼網上狂轉傳邏輯妹的大齡女子論。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲邏輯妹的大齡女子論也在微博瘋傳。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

街訪題材正夯，路人各種有哏回答使人忍不住爆笑，最近則有一位女生對「大齡女子論」發表自己的看法，讓網友都驚呆，甚至還有人特地將一番言論截成圖，引發瘋傳，看到的人無不直誇，「這女的是律師吧」、「邏輯清晰，句句真相」、「很有智慧的女孩！」

Dcard論壇先前在YouTube上傳一支街訪影片，主題圍繞「大齡女子」，過了1個月，一位女路人的言論在臉書發酵，甚至被轉發到微博，有人紛紛PO影片片段或連結，狂讚她太有智慧。其中，有網友在●【爆廢公社二館】●貼出4張微博截圖，直接整理邏輯妹的超神發言。

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截圖中可見，面對「妳覺得什麼樣的人會被歸類在大齡女子？」邏輯妹回答，「我覺得沒有人該被歸類在這個詞裡面，因為這個詞本身就很荒謬啊！就以數據看起來的話，男生應該更緊張」、「因為男女比的那個失衡，已經更過分了，很多大齡男子也找不到對象啊！」

調查員還有問，「今天想要探討一個是，女生會不會隨著年齡增長，感到一些焦慮的事情？」邏輯妹直接回，「我沒有這個焦慮，因為我覺得這個擔心反而會（做出）容易出錯的判斷。」

她直呼，如果一個人很急著在某個時間點一定要做什麼事，就會像在玩「Music Chair（大風吹）」，「你只能在音樂停止的時候，找最近的椅子坐下，那一定不是一個很好的決定」、「肚子很餓的時候，你隨便什麼東西抓了就吃，但它可能是壞掉的啊！我覺得沒有該結婚的年齡，只有該結婚的感情。」

調查員最後也問，「周遭的親友會給妳這種壓力嗎？」邏輯妹就坦言，「會啊！比如說過年了嘛～這把大刀終於朝我撲來，『妳有沒有男朋友啊？要不要結婚啊』」，不過，她反而霸氣回擊丟這些問題的阿姨、姑姑，「那妳們結婚之後，覺得過得很好嗎？比如我姑姑會說『女孩子嘛～早晚要找個男人，有個肩膀依靠啊！』然後我就反問姑姑說『那妳有沒有覺得結完婚之後啊～撐起這個家的肩膀是妳』。」

截圖一出引發熱議，「這女的是鬼才吧！講得真好」、「笑死！這女的根本邏輯炸彈」、「人間清醒啊～單純為了結婚而結婚真的沒必要」、「這邏輯滿分欸」、「爸爸都勸說『趕快找個對象、以後老了才有依靠 』，可是媽媽卻說『一個人過比較好，找不到就算了』」、「很少人能在未曾結婚下懂這些，她真的很聰明。」

▼網上狂轉傳邏輯妹的大齡女子論。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲▼網上狂轉傳邏輯妹的大齡女子論。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

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