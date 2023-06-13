新娘晚婚！喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

▲婚宴有人數限制，原PO希望親友別帶孩子出席。（示意圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

辦婚宴也是考驗人性的時刻！一名準新娘透露，眼看婚禮就要舉行了，但家人日前表明桌數與人數有限制，因此求問過來人，「如何委婉的告知賓客盡量不要帶小孩？」文章曝光後，引來全場網友看傻，「若要別人不帶小孩很奇怪，100%會得罪人」、「建議你不要邀請朋友...單純家宴就好」。

一名女網友在Dcard表示，由於她晚婚，同齡的朋友幾乎都生孩子了，無奈家人表明有桌數與人數的限制，導致有2點讓原PO特別傷腦筋，「不希望給有家庭的朋友不好的觀感」，但又希望親友都能來參加。

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原PO接著說道，邀請賓客會預先包含另一半出席，但親友多帶孩子的話，就怕孩子頑皮在現場不好控制，更怕壓縮總出席的人數。由於現在仍在發問卷階段，因此讓原PO求問「如何委婉的告知賓客盡量不要帶小孩？」

文章曝光後，多數網友坦言「我覺得當父母的接收到你不想他帶孩子去，可能多半不會出席...孩子沒辦法沒人顧」、「心胸大度一點，都是親戚朋友，若要別人不帶小孩很奇怪，100%會得罪人」、「晚婚勢必會有很多小孩佔桌，沒辦法」、「那妳乾脆別宴客了，省得被婆家親友嫌，還可以省下一筆錢」、「你可以不要炸那些人」。

另有家長認為，「我有兩個小孩，如果要參加婚宴，我不會帶5歲以下無法控制的小孩去耶！我想要輕輕鬆鬆去參加，不想整場都在控制小孩」、「我自己有小孩，都直接跟朋友說：禮到人不到！因為我知道有人不喜歡小孩去現場」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

