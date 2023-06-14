「一起面試同學都上了」應徵10幾家企業狂碰壁　戽斗女崩潰求醫

▲「一起面試同學都上了！」應徵10幾家企業狂碰壁，戽斗女大生崩潰求醫。（圖／亞大醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

戽斗星球裡的可愛動物，受許多人喜愛，但在現實生活中恐非如此。台中一名22歲郭姓女大生因下巴突出，有俗稱的戽斗外型，去年大學畢業後一連面試10多家公司應徵業務、行政、秘書等工作都碰壁，更讓她心碎的是「一起面試的同學都上榜」，而她依舊找不到工作。今年初決定到亞大醫院接受正顎手術改善整體臉部線條，人多了自信，也順利找到工作。

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▲陳彥綦提醒，若長期忽視下顎骨與齒列咬合不正問題，容易衍生牙周病、蛀牙、咀嚼與消化問題。（圖／亞大醫院提供）



亞洲大學附屬醫院口腔外科主治醫師陳彥綦表示，郭姓女大生到診時十分沮喪，抱怨畢業後投了幾十家履歷表應徵秘書，多數都石沈大海，直到大學閨蜜私下暗示「可能是戽斗的關係」後，她才決定就醫諮詢。

▲如何判斷是否需要矯正，陳彥綦指出可從「美觀線」(Esthetic line)作為標準。（圖／亞大醫院提供）



陳彥綦檢查後發現，女大生的下巴明顯突出、雙唇無法閉合，距離美觀線(Esthetic line)超過1.5以公分，屬於「骨骼性第三級咬合不正」，加上患者本人齒列不正，因此建議採用齒顎矯正合併正顎手術雙管齊下方式改善面部輪廓；先藉由拔牙及配戴牙套改善齒列問題，再以截骨方式縮短過長下顎後，利用顎面骨移動同時改善鼻型增加臉部豐隆度，大幅改善臉部整體線條，術後順利找到心儀工作。



至於如何判斷是否需要矯正，陳彥綦指出可從「美觀線」作為標準，他表示，所謂美觀線指的是從鼻子的最前端與下巴最突點劃一條線，上下唇落在線上是公認比較好看的臉型，若下唇位置太過後縮則為「小下巴」，萬一超過太突出，就容易成為「戽斗」臉型。

陳彥綦也提醒，若長期忽視下顎骨與齒列咬合不正問題，容易衍生牙周病、蛀牙、咀嚼與消化問題，也可能干擾舌頭運作和講話漏風，造成自信心不足或人際溝通障礙，因此無論是先天遺傳或後天外傷造成，都應該及早治療諮商，才能避免問題更加惡化。