台74帶動郊區繁榮生活圈　建商搶進霧峰大翻身

▲▼由於台74通車帶動郊區的繁榮，不少建商搶進霧峰，讓昔日村姑大翻身。（圖／業者提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

近來市場土地稀缺，不少建商開始往市郊蛋白區購地，台中市因為74號快速道路北屯至霧峰段通車後，串接起蛋黃及蛋白區交通動線，使得沿線房市受益，七期建商「銳宇建設」就看好霧峰發展前景，即將進場推案；「頂真建設」透天新案「森樂府」每戶落在2700~3400萬元；「薪鵬建設」在霧峰1600坪的基地，預計推出50戶透天新案，房市前景熱絡，昔日偏遠落後的霧峰已搖身一變，變成人人競逐插旗的目標。

霧峰區內的朝陽科技大學正在興建自己的宿舍，原先與校方配合、曾被外界喻為五星級飯店的校外宿舍「朝陽之星」，傳出退場後來個大轉型，在生活機能完善、又臨近醫院與學校的優越條件之下，想要將原址改造成銀髮村，不過也有建商洽談接手，為當地帶來新一波繁榮之景。

位於霧峰區草湖路、振興街口，且三面臨路的「朝陽之星」，為朝陽科技大學在校外配合的學生第二宿舍，鄰近霧峰最熱鬧的中正路商圈，生活機能便利，雙人冷氣套房、每間獨立陽台、浴室還是學生宿舍當中少見的乾濕分離，更設有視聽室、健身房、洗衣間、烹飪室、機車停車場、大型會議室，先前就有學生在網上PO出宿舍照片後，一度被網友羨慕盛讚「五星級享受」、「根本高級會館！」

「朝陽之星」地主透露，在人口逐漸老化的趨勢下，有意改造成「銀髮村」，因為除了生活機能便利之外，亞洲大學附屬醫院就在車程5到10分鐘的距離，相當重要，不過，也可能與學校、醫院繼續配合，試辦「青銀共居」，或成為亞大附屬醫院的員工宿舍，當然，也不排除將整塊精華角地一次出售給建商，畢竟土地稀缺。

霧峰當地房產業者就指出，霧峰區內有朝陽大學、亞洲大學的學區機能，加上亞大附屬醫院，以及具備拍攝、製作功能之「中台灣影視基地」進駐，未來若加上機場捷運（橘線）通車，就直接串連霧峰省議會、台中機場、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區，「確實有望成為下一個房市熱區」。