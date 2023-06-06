老司機吞口水會痛　「食道卡7公分腫瘤」醫嘆氣：癌症三期了

▲老司機吞口水會痛，到院醫一看嘆氣：食道癌三期了。（圖／亞大醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

47歲「阿鴻」擔任農產品貨運司機，每天送貨時檳榔、香菸不離手，下班後更喜歡跟好友喝兩杯，但某天發現自己喝沒幾口酒就感覺噁心、反胃，吃東西時喉嚨也有明顯異物感，到最後「連吞口水都會痛」，就醫發現食道中段竟冒出長達7公分腫瘤，確診為食道癌第三期，經手術切除後，持續與病魔對抗中。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，食道癌最常見可分為兩大類，分別是鱗狀上皮癌及腺癌，雖然種類不同，但症狀上都是相同的，最主要的症狀就是吞嚥困難，患者往往等到僅能進食流體食物，甚至連牛奶都喝不下去，才發現已是癌症晚期。

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▲亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅呼籲，有抽菸、喝酒、吃檳榔等不良習慣的民眾，如果有不適就要盡快就醫。（圖／亞大醫院提供）

劉柏毅指出， 以「阿鴻」為例，從開始發現吃東西有卡住感覺，到就醫確診食道癌第三期，時間短短不到6個月，所幸癌細胞僅局部侵犯嚴重，尚未全身轉移，因此建議先同步接受放療及化療，並安排內視鏡食道切除併重建手術，但若病情已發展至全身轉移，則必須考慮放射線治療、化學治療、免疫治療或細胞治療等多管齊下，並進行腸胃造瘻手術提供腸胃道營養，以符合生理需求。

劉柏毅呼籲，有抽菸、喝酒、吃檳榔等不良習慣的民眾，萬一察覺有吞嚥困難、不時有嘔吐感、喉嚨卡卡、常久咳清痰或體重莫名變瘦等症狀，都要儘快就醫安排上消化道內視鏡(胃鏡)評估及切片，才能有機會早期發現挽回健康人生。