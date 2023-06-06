　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老司機吞口水會痛　「食道卡7公分腫瘤」醫嘆氣：癌症三期了

▲老司機吞口水會痛，到院醫一看嘆氣：食道癌三期了。（圖／亞大醫院提供）

▲老司機吞口水會痛，到院醫一看嘆氣：食道癌三期了。（圖／亞大醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

47歲「阿鴻」擔任農產品貨運司機，每天送貨時檳榔、香菸不離手，下班後更喜歡跟好友喝兩杯，但某天發現自己喝沒幾口酒就感覺噁心、反胃，吃東西時喉嚨也有明顯異物感，到最後「連吞口水都會痛」，就醫發現食道中段竟冒出長達7公分腫瘤，確診為食道癌第三期，經手術切除後，持續與病魔對抗中。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，食道癌最常見可分為兩大類，分別是鱗狀上皮癌及腺癌，雖然種類不同，但症狀上都是相同的，最主要的症狀就是吞嚥困難，患者往往等到僅能進食流體食物，甚至連牛奶都喝不下去，才發現已是癌症晚期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老司機吞口水會痛，到院醫一看嘆氣：食道癌三期了。（圖／亞大醫院提供）

▲亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅呼籲，有抽菸、喝酒、吃檳榔等不良習慣的民眾，如果有不適就要盡快就醫。（圖／亞大醫院提供）

劉柏毅指出， 以「阿鴻」為例，從開始發現吃東西有卡住感覺，到就醫確診食道癌第三期，時間短短不到6個月，所幸癌細胞僅局部侵犯嚴重，尚未全身轉移，因此建議先同步接受放療及化療，並安排內視鏡食道切除併重建手術，但若病情已發展至全身轉移，則必須考慮放射線治療、化學治療、免疫治療或細胞治療等多管齊下，並進行腸胃造瘻手術提供腸胃道營養，以符合生理需求。

劉柏毅呼籲，有抽菸、喝酒、吃檳榔等不良習慣的民眾，萬一察覺有吞嚥困難、不時有嘔吐感、喉嚨卡卡、常久咳清痰或體重莫名變瘦等症狀，都要儘快就醫安排上消化道內視鏡(胃鏡)評估及切片，才能有機會早期發現挽回健康人生。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／國家警報響了！　大雷雨轟「北台灣3縣市」
快訊／高大成嗆「打你的BB啦」！　被中檢警告了
快訊／肇事駕駛是知名大學教授！　趕上課猛撞釀3死
快訊／總統府資政顏志發撤告！　向蔡英文請辭
快訊／獲判無罪！　波特王首發聲
為了買4.9顆星炸雞名店！男車停路邊遭撞　小黃慘翻肚躺路中
開車加油「發票爽中1000萬」！　獎落這2縣市
小林村救災「見殘忍一幕」患PTSD！　他想解脫卻爆離奇事
快訊／訪日密會麻生太郎　柯文哲證實：談台日中三角關係

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家警報響了！大雷雨轟「北台灣3縣市」　示警區域出爐

她被封「啦啦隊經典」男女都愛！　粉絲推爆：自然又機靈

美豬查無違規！消基會疑遭改標「洗產地」　食藥署曝2年半稽查結果

《殭屍校園》現身世新！學生逼真妝容化身喪屍　讓人膽顫心驚

滑手機網頁「突跳中毒訊息」還倒數！用戶嚇壞　達人曝1動作NG

拿過期眷屬證搭車遭拒！司機員爸護女嗆「不開車」...台鐵回應了

宜蘭新增猴痘案例！30多歲男外縣市感染　發燒皮疹+淋巴結腫大

端午「24處地雷公路」出爐　連假首日最塞！蘇花公路料連堵9小時

2月嬰常驚醒！婆婆怪罪媳婦「都妳催生害的」...名醫1句話反嗆

咪妃穿貼身背心…胸型曝！全場「O口O」瞳孔地震：該看哪

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

爆料抹布水煮麵被指「報復」　外送員還原當下：好處在哪

快訊／國家警報響了！大雷雨轟「北台灣3縣市」　示警區域出爐

她被封「啦啦隊經典」男女都愛！　粉絲推爆：自然又機靈

美豬查無違規！消基會疑遭改標「洗產地」　食藥署曝2年半稽查結果

《殭屍校園》現身世新！學生逼真妝容化身喪屍　讓人膽顫心驚

滑手機網頁「突跳中毒訊息」還倒數！用戶嚇壞　達人曝1動作NG

拿過期眷屬證搭車遭拒！司機員爸護女嗆「不開車」...台鐵回應了

宜蘭新增猴痘案例！30多歲男外縣市感染　發燒皮疹+淋巴結腫大

端午「24處地雷公路」出爐　連假首日最塞！蘇花公路料連堵9小時

2月嬰常驚醒！婆婆怪罪媳婦「都妳催生害的」...名醫1句話反嗆

咪妃穿貼身背心…胸型曝！全場「O口O」瞳孔地震：該看哪

4月預售交易直逼Q1半量　第一線：談回溫還太早

廂型車連撞9人「傷者倒地抽搐」　39歲男子棄車逃逸被逮

「若不是也束手無策了」　高大成：99.9999%是氯化鉀殺死5億高中生

林心如實境「同居大咖明星」！　周興哲首秀廚藝...被讚：可以營業

「抓1次賠百萬」人妻偷戰鮮肉11次喊舒服　小王硬掰：我是GAY

快訊／國家警報響了！大雷雨轟「北台灣3縣市」　示警區域出爐

老饕才懂！宜蘭香腸攤藏身古道　外層春捲皮＋獨門辣醬是美味關鍵

曾豪駒將調動陳禹勳登板時機　林立傷勢未癒再下二軍

三菱Outlander PHEV撞測出爐！側撞可接受　斬獲Top Safety Pick

南韓創舉！防彈公司徵選師弟、妹　只要交「拍貼照」為期一個月

生活熱門新聞

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

谷超最快今晚生成　可能不只一個颱風

社交好累！「3星座」天生孤僻　朋友超少也沒差

企鵝妹直播拉鍊爆開40秒　粉絲驚：裡面沒穿

今「芒種」千萬別剪髮！觸犯「6禁忌」恐漏財1整年

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

日本人看完蔡阿嘎道歉更火了！　2雷點炸鍋：對台灣瞬間改觀

上班穿「1單品」太裸露？網點頭：容易走光

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

「谷超」颱風最快今晚生成　全台有雨時間曝

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

Joeman自曝是「睡前派」　H級神系女優：睡得著嗎？

全台變天！　「強對流劇烈天氣」周末擴大

更多熱門

相關新聞

23歲OL車禍肋骨斷7根　微創手術14天出院

23歲OL車禍肋骨斷7根　微創手術14天出院

高雄市一名OL發生嚴重車禍，左側胸壁連斷7根，躺在加護病房靠插管、嗎啡治療止痛，醫療團隊建議她接受微創手術，在她背後劃一道僅4.5公分的傷口固定肋骨，不僅減少併發症也大幅縮短手術時間，前後住院14天就可出院。

日抽40根菸！他背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」

日抽40根菸！他背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」

台中警副所長上班突中風　警友站長載人衝醫院救命

台中警副所長上班突中風　警友站長載人衝醫院救命

台74帶動郊區繁榮生活圈　建商搶進霧峰大翻身

台74帶動郊區繁榮生活圈　建商搶進霧峰大翻身

新手爸騎車載孕妻求援　警鳴笛送醫已5指寬

新手爸騎車載孕妻求援　警鳴笛送醫已5指寬

關鍵字：

胸腔外科劉柏毅亞大醫院

讀者迴響

熱門新聞

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

蔡阿嘎恐涉妨礙營業「嚴重下場曝」！

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

谷超最快今晚生成　可能不只一個颱風

快訊／《璀璨帝國》184億富婆中風猝逝！享壽62歲

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面