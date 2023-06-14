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隔壁是大麻工廠！鄰居鬥牛犬闖家中　女無助目睹母被2犬活活咬死

鄰居鬥牛犬闖入家中　女目睹母被2犬活活咬死：永遠忘不掉那畫面。（圖／翻攝自Sandwell Police）

▲女子被鄰居養的狗咬死。（圖／翻攝自Sandwell Police）

記者李振慧／綜合報導

英國85歲女子唐納(Lucille Downer)在家中花園時，隔壁男鄰居普里查德(Darren Pritchard)所養的2隻美國鬥牛犬居然從圍欄漏洞偷偷溜進她家中，瘋狂撕咬她脖子導致死亡。近來普里查德被判入獄5年，女兒則對外透露，她目睹媽媽慘死的畫面。

85歲退休廚師唐納，2021年4月2日在西米德蘭茲郡(West Midlands)家中時，被突然闖進來的2隻美國鬥牛犬攻擊，狠狠咬住她的脖子，造成重傷。女兒表示，當時她目睹媽媽被2犬攻擊，趕緊上前幫忙把狗拉開，但也遭到攻擊，只能眼睜睜看著母親死去。

▲▼美國鬥牛犬,American Bulldog,示意圖。（圖／CFP）

▲美國鬥牛犬。（圖／示意圖／CFP）

鄰居表示，當時他們聽到唐納慘叫聲，以為對方不小心摔倒，結果目睹惡犬正在攻擊的血腥畫面，趕緊幫忙報案。警方抵達現場後，由於2犬仍然攻擊性很強，直到主人普里查德幫忙控制住狗，才終於可以將重傷的唐納送醫，搶救後仍不治身亡。

女兒傷心表示，「媽媽是一個了不起的女人，不應該以那樣的方式死去，可是每當我想起她時，只會記得她渾身是血，脖子上還有2隻狗在攻擊她的畫面，我當時跑向她，可是狗也開始攻擊我，後來我被鄰居拉回屋內躲避」。

警方搜捕44歲男主人普里查德家中時，發現許多分裝好的大麻，閣樓裡還有許多正在種植的大麻植物，他近來出庭時因違反《危險犬類法》與持有毒品等罪，被判入獄近5年，2隻肇事狗雖然不是禁止飼養犬種，但由於無法重新安置，已被安樂死。

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關鍵字：

鬥牛犬Lucille Downer英國男鄰居Darren Pritchard

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