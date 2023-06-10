難撇派對門陰霾！前英相強生閃辭國會議員　大喊獵巫：我是被趕走的

▲英國前首相強生宣布辭去國會議員職務。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國前首相強生（Boris Johnson）在當地9日突然宣布辭去國會議員職務，憤怒抗議下議院對他涉入的「派對門」調查不公、意圖讓他退出議會，但報導認為，強生此次辭職可能標誌著他22年的政治生涯就此結束。

綜合路透社與衛報報導，強生自2022年被爆出新冠期間違規在唐寧街官邸花園開趴後，就一直在接受英國國會的跨黨派委員會調查。然而，強生8日接獲下議院特權委員會的調查報告後卻暴跳如雷，痛批下議院的調查不公，更在9日宣布即時辭去國會議員職務，以示抗議。

強生指控，負責調查的特權委員會是由工黨與其政敵所領導，這些委員在沒有提供絲毫證據的情況下，表現得像個「袋鼠法庭」（kangaroo court，意指行事不公正、不符合法律）一樣，只想發起一場「政治打擊行動」證明他有罪，並利用程序將他趕出議會、結束其政治生涯。

強生也形容自己是被一小撮「別有用心」的人趕出國會的。他表示，英國國會有一場獵巫行動正在進行中，而這場行動的目的是為了要扭轉2016年脫歐公投的結果，「把我踢出國會只是必要的第一步」。強生也強調，他對現在離開國會感到非常傷心，暗示他可能捲土重來。