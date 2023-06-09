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2023THE世界大學影響力排名 　屏科大榮獲科技大學第1名

▲SDG12循環廢棄物再利用 。（圖／屏東科技大學提供）

▲SDG12循環廢棄物再利用 。（圖／屏東科技大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

英國泰晤士高等教育特刊以聯合國17項永續發展目標為評估依據，發布2023世界大學影響力排名，全球共有112國家、1591所大學參加評比，屏科大整體成績榮獲全球201-300名；在全國47所入榜大學中，於科技大學排名榮獲第1、全國第6，且整體分數與細項指標排名均較2022年進步。

▲SDG12循環廢棄物再利用 。（圖／屏東科技大學提供）

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▲SDG12循環廢棄物再利用 。（圖／屏東科技大學提供）

這次世界大學影響力排名項目中，於氣候行動、海洋生態及責任消費與生產3項指標表現最為亮眼，排名依序分別為全球66名、73名及89名，擠進世界百大，其中氣候行動和海洋生態排名更居全國之冠。

顯示屏科大長期與企業攜手栽植樹木、校園節能管理及使用再生能源等，深耕氣候變遷治理與行動深獲肯定；協助地方政府，建立社區民眾保育及防救災意識，並提升社區抗災、避災、減災之預防措施，成績斐然；戮力於水域生態保護及復育、廢棄物處置與循環再利用等表現優異。

另每年提供多管道經費，支持經濟或文化不利之國內及國際學生安心就學；致力研發永續農業生產系統及人才培育，達到消除飢餓，兼顧糧食安全，促進永續農業的目標；配合「5+2產業政策」，執行「智慧機械」、「綠能科技」、「生醫產業」、「新農業」及「循環經濟」等產官學研合作及收容及救傷國內外重要瀕危物種，戮力陸地生態保護及復育等永續實踐。

加上該校在消除貧窮、消除飢餓、工業化、創新及基礎建設及陸地生態4項指標排名榮獲全球101-200名，其中消除貧窮排名更獲得全國第3名之肯定。

張金龍校長表示，為順應環境永續發展潮流，將SDGs列入校務發展計畫中，以「科技農業」、「生態產業」、「白金社會」、「永續經濟」為四大發展主軸，並呼應國際「健康一體 (One Health)」的概念，以生產、生態、生活及健康之「三生一健康」為核心發展策略，推動永續教育並創造校園之永續文化。

2022年與台灣大學、台灣師範大學等9所國立大學，共同發起成立「臺灣永續治理大學聯盟」，攜手合作邁向永續發展目標，並在今年於本校成立全台第七個「永續棧」，做為產官學研與社會農業實踐的平台，多管齊下展現內外部推動永續社會責任的決心。

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