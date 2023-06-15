　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北餵藥案使教保員士氣低落　藍黨團：司法應速釐清藥品從何流出

▲國民黨團15日舉行「幼兒園餵藥案 家長苦等司法真相！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團15日舉行「幼兒園餵藥案 家長苦等司法真相！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對新北市幼兒園餵藥案，國民黨立法院黨團今（15日）偕同多名幼教團體代表上午舉行記者會，表示餵藥案已造成教保員士氣低落，家長與幼教老師間產生不信任感，希望司法能儘速查明真相，釐清藥品從何流出、是誰取得、如何取得，讓事件能夠圓滿落幕。此外，與會的國民黨台北市議員李彥秀呼籲，蔡政府不要只會釋放假訊息進行政治操作，民意會反噬回來的。

國民黨團15日上午舉行「幼兒園餵藥案 家長苦等司法真相！」記者會，由黨團副書記長吳怡玎主持，並邀集李彥秀、中華國際幼兒文教聯合總會、新北市幼兒教育學會、全國幼兒暨教保人員聯盟總會及藥師代表與會。

吳怡玎指出，近日她的孩子被蚊子叮咬，買了止癢劑希望托嬰老師能在中午時替孩子擦藥，結果托嬰老師猶豫了，這是因為新北幼兒園餵藥案發酵，幼教保育老師都不敢再幫家長替孩子餵藥，後來她寫了非常詳細的托藥單，托嬰老師才願意幫孩子擦止癢劑。吳怡玎認為，社會大眾要求很簡單，就是儘速釐清事實，藥品從哪裡來？到底哪一個環節有破洞？如果餵藥案沒有問題，就應該還給當事人清白。

中華國際幼兒文教聯合總會總會長李坤北表示，餵藥案發生後全國教保員的士氣非常低落，已經出現部分教保人員，開始思考是否必須離開幼教環境。如果新北餵藥案非教保員的錯，卻受到社會氛圍的霸凌，這是不公平，這讓保育人員看到後非常痛心。

李坤北說，教保員受到家長委託餵藥，但教保員根本不懂藥品成分、劑量，也不具有專業藥品資格，他建議政府，是否應該明令全國所有幼兒園不得有托藥服務？如果教保員一直受到社會輿論霸凌，最後導致離開教保領域，那麼，孩子誰來照顧？

新北市幼兒教育學會理事長陳敏惠表示，她對近期所謂「餵毒」事件，絕對是零容忍，但新北發生餵藥事件，讓家長與幼教老師間的信任度，在一夕間蕩然無存，不少從事保育幼教人員興起不如歸去的念頭。陳敏惠呼籲，司法單位儘速查明真相，必須要告訴國人，管制藥到底是從哪裡來的。

全國幼兒暨教保人員聯盟總會總會長劉秋芳說，她個人敢保證，全國幼教人員絕對不會「餵毒藥」給小朋友吃，所有幼教老師都小心翼翼照顧、呵護國家的未來，政府必須儘速查明清楚，還給全國幼教老師清白，幼教從業人員絕對無法接受「餵毒」這樣的侮辱。

藥師沈采穎表示，餵藥事件不僅僅幼教人員士氣低落，藥劑師也是，社會大眾都在懷疑是不是有藥師偷偷流出管制藥品。我國管制藥品是非常嚴謹，在正常情況下，不可能發生自費流通問題，檢方必須查明藥品來源，到底有沒有對孩子下藥。

李彥秀則說，她可以理解，新北市長侯友宜身為國民黨提名2024總統參選人，被社會用最高標準檢視處置作為，但民進黨透過網軍中央廚房、綠媒政論節目和民意代表，從6月2日開始，不斷釋放假訊攻擊新北市政府，一直到6月10日民進黨主席賴清德還在傳遞假訊息，「家長4月中就已經反映，新北市政府5月中才有初步回應」等，但事實真相到底為何，應該透過司法儘速調查，釐清真相。

李彥秀表示，現在第一、二批孩童檢測報告已經出爐，都呈現陰性，有家長希望能夠進一步進行毛髮檢測，政府都應該給予協助。李也認為，至少幼兒園必須要儲存雲端備份，萬一有司法案件需要調查或是行政調查，都能夠釐清事情發生過程，同時也保護園方、教保員和家長，因此呼籲蔡政府不要只會釋放假訊息進行政治操作，民意會反噬回來的。

▲▼國民黨團「幼兒園餵藥案 家長苦等司法真相！ 」記者會 吳怡玎 李彥秀 全國幼兒園暨教保人員總會總會長劉秋芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團「幼兒園餵藥案 家長苦等司法真相！ 」記者會 吳怡玎 李彥秀 全國幼兒園暨教保人員總會總會長劉秋芳。（圖／記者屠惠剛攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
受害者+1！　許傑輝爆叫女「咬他下嘴唇，想像被x表情」
快訊／央行出手！　「8縣市」第2戶貸款7成為限
僅開28天！　市府要求最大夜市搬遷
快訊／央行暫停升息！　重貼現率維持1.875%
快訊／許傑輝退演藝圈！　短今回應了
快訊／5年性騷8女同事！　北市罰2大過「免職」
許傑輝粉專灌爆！　IG留言「唯二藍勾勾」反應曝
航空股起飛！華航漲停爆58.8萬張大量　長榮航創高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

殺馬國女大生死刑撤銷　游淑慧：我們的司法出了問題

幕後／韓國瑜引發朱立倫、侯友宜兩派激辯？　國民黨爆路線之爭

「吳寶春條款」入學生卻多以學術論文畢業　監察院今糾正教育部

樂桃航空與台灣壽司郎跨界合作　8月起復飛高雄-大阪航線

傅崐萁、陳雪生性騷案處理慢半拍　綠委：國民黨確實標準較低

柯文哲走訪嘉義酒廠「喝花酒」　拋進軍電商可考慮實名制買酒

傳「愛妳吻妳」給同事！公園處駐衛警性騷8女　北市罰2大過「免職」

澳洲可望加入美日菲海巡聯合訓練　國防院：台灣可先派觀察員參與

快訊／盼接林飛帆選區！　陳怡君表態「願背水一戰」正面對決王鴻薇

侯友宜整合藍營大進補？　王金平7／5成立「厚友誼」後援會力挺

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

風田一見李㼈愛女...害羞狂喊：超漂亮！　他霸氣保證：當我女婿沒人敢欺負你XD

殺馬國女大生死刑撤銷　游淑慧：我們的司法出了問題

幕後／韓國瑜引發朱立倫、侯友宜兩派激辯？　國民黨爆路線之爭

「吳寶春條款」入學生卻多以學術論文畢業　監察院今糾正教育部

樂桃航空與台灣壽司郎跨界合作　8月起復飛高雄-大阪航線

傅崐萁、陳雪生性騷案處理慢半拍　綠委：國民黨確實標準較低

柯文哲走訪嘉義酒廠「喝花酒」　拋進軍電商可考慮實名制買酒

傳「愛妳吻妳」給同事！公園處駐衛警性騷8女　北市罰2大過「免職」

澳洲可望加入美日菲海巡聯合訓練　國防院：台灣可先派觀察員參與

快訊／盼接林飛帆選區！　陳怡君表態「願背水一戰」正面對決王鴻薇

侯友宜整合藍營大進補？　王金平7／5成立「厚友誼」後援會力挺

一起晨跑卻目睹妻被樹倒壓死！東海大學成絕命地　女兒悲痛說話了

俊昊、潤娥接演《王之國》原因曝光！　導演笑稱：我祖上3代積德

繼女結婚！生父要求「婚禮坐主桌」　他委屈退讓：我很滿足了

快訊／北市南港「小山貓」翻覆意外！　駕駛遭壓明顯死亡

獨／金勤挺黃云歆　揭許傑輝曾問學員「有做過嗎」

人間芭比Somi火辣合照「檳榔攤+事務所」飄台味　粉絲笑哭：奇景！

大學4年完成兵役＋就學　教長：近日公布具體方案

亞運倒數100天！體育署長鄭世宗承諾：一定直飛杭州

華航宣布今年底引進1架A350客機　規劃美西增班與加開西雅圖航點

越式洗髮1400元「會想體驗嗎？」　過來人曝1服務：不舒服一個禮拜

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

政治熱門新聞

傅崐萁駁餐會性騷！目擊者還原細節打臉了

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

侯友宜民調恐低到7月上旬　柯志恩曝內部數據：沒輸給柯文哲

餵藥案不是單一個案？　賴品妤爆：汐止學童驗出微量安眠藥

快訊／陳芳盈激動落淚！哭訴被朱凱翔網軍霸凌

朱凱翔酸她「紅包1200」　陳乃瑜反擊：很多你的受害者私訊我

加熱菸審查怠速？海關抓非法攜帶入境　3個月查獲1.8萬條

台灣民意基金會民調：民眾黨22.2％超越國民黨20.4％

公園處駐衛警性騷　北市懲處免職

民進黨「自爆」還有性騷狼！ 　媒體人曝談話：好幾個名字在傳

嘉義鄉代被判當選無效！

拋「女性貼心車廂」　許淑華：台灣作為文明國家要有的細膩與體貼

侯友宜民調淪老三！他曝最大原因　「明顯流給柯文哲、綠營未得利」　

藍內參民調「侯友宜仍是第二」　柯志恩：絕無跌破15％防磚線

更多熱門

相關新聞

傳「美台21世紀貿易倡議」僅送立院查照　時力反彈：令人想起服貿

傳「美台21世紀貿易倡議」僅送立院查照　時力反彈：令人想起服貿

美國聯邦眾議院歲計委員會日前通過「美台21世紀貿易倡議」首批協定實施法案，不過近日傳出，行政院認為該協定生效後僅需送請立法院查照，引發朝野立委反彈。對此，時代力量15日表示，樂見台美經貿關係新里程碑，但攸關人民重大權益的重要貿易協定，政府卻拒絕送進國會實質審查，令人想起《服貿協議》談判及簽署過程的不透明，引發社會極大的反彈與動盪。

汐止童驗出三級毒品！專家曝數值真相：多痛恨這些孩子？

汐止童驗出三級毒品！專家曝數值真相：多痛恨這些孩子？

王鴻薇挺陳雪生認「說我雙標也沒辦法」　她嘆：只勇於檢討別人

王鴻薇挺陳雪生認「說我雙標也沒辦法」　她嘆：只勇於檢討別人

挺陳雪生不該退選挨批雙標　王鴻薇今拒答：我要變成錄音帶嗎？

挺陳雪生不該退選挨批雙標　王鴻薇今拒答：我要變成錄音帶嗎？

影／首支形象影片曝光！侯友宜憶從警時光　「用生命顧台灣打死不退」

影／首支形象影片曝光！侯友宜憶從警時光　「用生命顧台灣打死不退」

關鍵字：

國民黨新北餵藥案吳怡玎李彥秀幼兒園餵藥

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

「報復心強」狠角色星座Top 3

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

即／高雄輔英科大「2女學生墜樓」！　命危搶救中

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

即／輔英科大2女學生「校園內同一地點」！　墜樓雙亡

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面