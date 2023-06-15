新北餵藥案使教保員士氣低落　藍黨團：司法應速釐清藥品從何流出





▲國民黨團15日舉行「幼兒園餵藥案 家長苦等司法真相！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對新北市幼兒園餵藥案，國民黨立法院黨團今（15日）偕同多名幼教團體代表上午舉行記者會，表示餵藥案已造成教保員士氣低落，家長與幼教老師間產生不信任感，希望司法能儘速查明真相，釐清藥品從何流出、是誰取得、如何取得，讓事件能夠圓滿落幕。此外，與會的國民黨台北市議員李彥秀呼籲，蔡政府不要只會釋放假訊息進行政治操作，民意會反噬回來的。

國民黨團15日上午舉行「幼兒園餵藥案 家長苦等司法真相！」記者會，由黨團副書記長吳怡玎主持，並邀集李彥秀、中華國際幼兒文教聯合總會、新北市幼兒教育學會、全國幼兒暨教保人員聯盟總會及藥師代表與會。

吳怡玎指出，近日她的孩子被蚊子叮咬，買了止癢劑希望托嬰老師能在中午時替孩子擦藥，結果托嬰老師猶豫了，這是因為新北幼兒園餵藥案發酵，幼教保育老師都不敢再幫家長替孩子餵藥，後來她寫了非常詳細的托藥單，托嬰老師才願意幫孩子擦止癢劑。吳怡玎認為，社會大眾要求很簡單，就是儘速釐清事實，藥品從哪裡來？到底哪一個環節有破洞？如果餵藥案沒有問題，就應該還給當事人清白。

中華國際幼兒文教聯合總會總會長李坤北表示，餵藥案發生後全國教保員的士氣非常低落，已經出現部分教保人員，開始思考是否必須離開幼教環境。如果新北餵藥案非教保員的錯，卻受到社會氛圍的霸凌，這是不公平，這讓保育人員看到後非常痛心。

李坤北說，教保員受到家長委託餵藥，但教保員根本不懂藥品成分、劑量，也不具有專業藥品資格，他建議政府，是否應該明令全國所有幼兒園不得有托藥服務？如果教保員一直受到社會輿論霸凌，最後導致離開教保領域，那麼，孩子誰來照顧？

新北市幼兒教育學會理事長陳敏惠表示，她對近期所謂「餵毒」事件，絕對是零容忍，但新北發生餵藥事件，讓家長與幼教老師間的信任度，在一夕間蕩然無存，不少從事保育幼教人員興起不如歸去的念頭。陳敏惠呼籲，司法單位儘速查明真相，必須要告訴國人，管制藥到底是從哪裡來的。

全國幼兒暨教保人員聯盟總會總會長劉秋芳說，她個人敢保證，全國幼教人員絕對不會「餵毒藥」給小朋友吃，所有幼教老師都小心翼翼照顧、呵護國家的未來，政府必須儘速查明清楚，還給全國幼教老師清白，幼教從業人員絕對無法接受「餵毒」這樣的侮辱。

藥師沈采穎表示，餵藥事件不僅僅幼教人員士氣低落，藥劑師也是，社會大眾都在懷疑是不是有藥師偷偷流出管制藥品。我國管制藥品是非常嚴謹，在正常情況下，不可能發生自費流通問題，檢方必須查明藥品來源，到底有沒有對孩子下藥。

李彥秀則說，她可以理解，新北市長侯友宜身為國民黨提名2024總統參選人，被社會用最高標準檢視處置作為，但民進黨透過網軍中央廚房、綠媒政論節目和民意代表，從6月2日開始，不斷釋放假訊攻擊新北市政府，一直到6月10日民進黨主席賴清德還在傳遞假訊息，「家長4月中就已經反映，新北市政府5月中才有初步回應」等，但事實真相到底為何，應該透過司法儘速調查，釐清真相。

李彥秀表示，現在第一、二批孩童檢測報告已經出爐，都呈現陰性，有家長希望能夠進一步進行毛髮檢測，政府都應該給予協助。李也認為，至少幼兒園必須要儲存雲端備份，萬一有司法案件需要調查或是行政調查，都能夠釐清事情發生過程，同時也保護園方、教保員和家長，因此呼籲蔡政府不要只會釋放假訊息進行政治操作，民意會反噬回來的。