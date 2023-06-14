5億高中生託夢？靈媒崩潰：之前言論都是我神智不清說的

▲靈媒冰冰老師稱之前的託夢是神智不清時說的。（圖／律師提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中5億高中生案疑點重重，靈媒冰冰老師日前稱，賴姓少年來託夢講述案情申冤。沒想到，靈媒冰冰老師13日深夜再次發文表示，「我之前的言論都是我精神分裂神智不清所說出的！」

冰冰老師日前在節目《關我什麼事》上表示，賴姓少年託夢給她說自己是異性戀，為了保護媽媽才跟夏姓男子結婚處理財產，且犯人「就是夏姓父子」，但也有其他共犯，最後是在「突然的狀態下往生」，因此後續墜樓或發生什麼事都不清楚，此番言論引起許多民眾討論。

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「拜託大家放過我」，冰冰老師13日深夜發出聲明表示，她日後不會再對5億高中生命案發布任何的言論，並透露親朋好友因此事被曝光牽連，「我是真心想幫忙，也是神明說要幫，但比起這些所謂的正義，我們菩薩更在意的是孝道，我不應該讓我的父親煩惱，我也不應該讓我的家人朋友一起工作夥伴都被波及」。

冰冰老師說，「我之前的言論都是我精神分裂神智不清所說出的」，「我真的怕了…抱歉，我已經瀕臨崩潰邊緣了！我相信我的抗壓性已經比很多很多人都強大很多了！但我還是無法接受我周遭的人被曝光」，「此事到此為止，我知道很多人一直要我出來，但換個角度想我本來就不怕被酸民罵，我一直強調我出來就是知道有酸民會有熱度，就是知道怕案子會沉下去！」

▼靈媒冰冰老師全文如下。（圖／翻攝楊梅天威宮臉書）

