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5億高中生託夢！哭訴「被逼婚過程」　靈媒：凶手不只1人

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▲賴姓少年託夢給靈媒申冤。（圖／律師提供）

網搜小組／劉維榛報導

知名法醫高大成質疑，5億高中生被施打物質後致死，且是氯化鉀的機率「高達99.9999％」，但墜樓案偵辦超過1個月，案情仍有諸多疑點。對此，靈媒冰冰老師自稱，賴姓少年來託夢，指出夏男牽扯黑暗覬覦為由，若嫁給他就可以被保護；賴男還稱主謀就是夏姓父子檔，且有也有其他人參與犯案。

靈媒冰冰老師在節目《關我什麼事》表示，日前不斷跳出「5億高中生命案」的新聞，進一步關注後，她有毛骨悚然的感覺，更覺得不對勁，於是在內心喊話「如果我幫得上忙的話，祢來找我」，結果當晚賴姓少年就託夢申冤。

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▲▼（圖／翻攝自YouTube／關我什麼事）

▲冰冰老師說，犯案不只一人。（圖／翻攝自YouTube／關我什麼事）

靈媒冰冰老師說，賴姓少年在夢中是瘦弱的身形，看起來很悲傷在哭，「臉皺在一起」，而第一件讓祂最在意的是，祂是異性戀，但夏男曾說，祂財產太多，已引起黑道的覬覦，「我們家很有黑道背景，可以幫祢處理這件事情，如果嫁給我就是我的人，他們就不敢對你怎麼樣。」賴姓少年為了保護媽媽，才沒有說起這件事，後來才會跟夏男登記結婚。

第二件事情，靈媒冰冰老師轉述賴男的夢中說法，預謀主要二人就是「就是夏姓父子」，且籌畫很久並非臨時起意，但也有其他共犯，「應該是集團式犯案」。

最後，靈媒冰冰老師透露，賴男自稱，從8樓就失去意識了，且在「突然的狀態下往生」，至於怎墜樓而亡，祂自己也不清楚。

．民俗說法，僅供參考
．未經判決確定，應推定為無罪

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